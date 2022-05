Scivoli e mattoncini a Gardaland, riapre il parco acquatico Legoland

Dal 14 maggio riapre Legoland Water Park Gardaland, il parco acquatico a tema Lego in cui è possibile cimentarsi in esperienze di costruzione con i celebri mattoncini. Dopo il successo dello scorso anno, quando il parco acquatico ha contribuito agli ottimi risultati della stagione ottenendo oltre l'85% di riempimento durante tutti i giorni di apertura, ci si potrà di nuovo divertire tra scivoli colorati e giochi d'acqua sullo sfondo di milioni di mattoncini Lego.

Tante le attrazioni a disposizione, da Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il parco acquatico da percorrere facendosi trasportare dalla corrente a bordo di gommoni personalizzabili con grandi mattoncini Lego galleggianti, passando per Beach Party con i suoi sette scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini, fino ad arrivare a Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia da affrontare a bordo di colorati gommoni. E nelle aree dedicate alla creatività e alla scoperta si può trovare Lego Creation Island, dove poter costruire la propria barca con i mattoncini Lego, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. Per i più piccoli, poi, c'è Duplo Splash, un'attrazione in cui anche i più piccoli possono provare gli scivoli e imparare attraverso il gioco. Pirate Bay invece, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi. Sorprendente, inoltre, è Miniland, l'area nella quale sono stati riprodotti con ben 4 milioni e 900mila mattoncini Lego i monumenti più importanti d’Italia, dal Duomo di Milano al Colosseo fino ad arrivare ai colorati edifici che si affacciano sui canali di Venezia.

Legoland Water Park Gardaland sarà aperto dalle 11 alle 18 dal 14 maggio al 10 giugno. A partire dall'11 giugno gli orari di apertura e chiusura verranno prolungati. Il parco acquatico si trova all'interno di Gardaland e l'ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e Legoland Water Park. Tutti i possessori di biglietti di Gardaland possono comunque accedere anche a Legoland pagando un supplemento alle biglietterie o all’interno di Gardaland. E i minori di 12 anni non possono accedere a Legoland se non accompagnati da un adulto, ma lo stesso vincolo vale anche per i maggiorenni che possono entrare solo come accompagnatori di uno o più bambini di età inferiore ai 12 anni.