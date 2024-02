Veneto, Regione Europea dello Sport 2024: più di mille appuntamenti

La Coppa del mondo di sci alpino femminile, andata in scena a Cortina, e le gare paralimpiche sempre nella conca ampezzana, ne sono un assaggio. Il calendario di eventi in programma in Veneto nel 2024 è appena partito: nell’anno del riconoscimento a Regione Europea dello Sport, il territorio ospiterà oltre 1.000 appuntamenti, che riguarderanno lo sport a 360 gradi, a partire dai grandi eventi, kermesse di rilevanza nazionale o internazionale quali il Giro d’Italia; diverse maratone; workshop; fino alla promozione del movimento paralimpico.

Un programma ricco, ma soprattutto trasversale, come annuncia Cristiano Corazzari, assessore regionale allo sport: «La pianificazione che ci accompagnerà per tutto il 2024 conferma la grande attenzione che la Regione Veneto riserva allo sport, promuovendolo in tutte le sue forme, dai dilettanti ai professionisti, e rendendolo sempre più accessibile. Non mancherà un’offerta variegata, inclusiva di qualsiasi disciplina proposta dal nostro territorio, che sono sicuro contribuirà ad onorare il prezioso riconoscimento attribuitoci da Aces Europe».

A sostegno del titolo Regione Europea dello Sport 2024, quest’anno non mancano le novità. La Regione Veneto ha aperto un canale dedicato alla promozione degli eventi sportivi (https://www.culturaveneto.it/it/eventi/sport), nel quale gli organizzatori possono pubblicare la propria manifestazione e richiedere il logo ufficiale di "Veneto Regione Europea dello Sport 2024".

Allo stesso tempo, grande attenzione viene riservata alla promozione della pratica sportiva nei più giovani. Per il 2023/2024 sono già pervenute circa 750 adesioni da parte degli istituti scolastici al progetto "Scuola & Sport". L’iniziativa intende favorire la promozione e la diffusione dell’attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado come azione educativa trasversale, «orientata a promuovere l’inclusione e il benessere psico-fisico degli studenti e delle studentesse».

Ampio spazio nel 2024 avrà l’argomento "Etica dello Sport", tema trattato anche nel dossier di candidatura, con lo scopo di promuovere l’iscrizione di un numero sempre maggiore di società alla Carta etica dello sport veneto. In proposito, è confermata la sesta edizione del concorso per la produzione di elaborati grafici e video aventi per oggetto i 14 articoli del documento. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 28 marzo 2024. L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo sport della Regione, in collaborazione con Unpli Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Coni Veneto e Cip Veneto. Al contest sono invitati gli istituti di secondari di primo e secondo grado, gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati, gli atleti tesserati di associazione sportive venete affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva del Coni Veneto e del Cip Veneto. Scopo del contest è quello di rappresentare in forma artistica il documento, realizzandone un fumetto o un video, oltre al Premio "Fair Play". Qui si può accedere al bando.

Lo scorso anno furono più di 200 gli elaborati grafici e video ricevuti dalla commissione. Nell’edizione 2023, a trionfare nella sezione video fu la Fondazione Engim Veneto Ets di Verona, che in occasione di Sport Expo alla Fiera di Verona verrà ulteriormente premiata con un riconoscimento di Aces Europe.

Tanti eventi, dunque, ma non solo. Particolare sarà anche l’attenzione riservata allo sviluppo dell’impiantistica sportiva. Complessivamente, infatti, nel 2024 gli investimenti nel settore raggiungeranno i 25 milioni di euro. «Queste risorse rappresentano un ulteriore segnale - ha sottolineato Corazzari - Sono la conferma della forte volontà del governo regionale di promuovere quest’ambito, in questo 2024 che vede il Veneto protagonista come Regione Europea dello Sport. Questi fondi riconoscono l’importanza di avere strutture che consentano l’attività sportiva da parte di tutti, penso ad esempio alla realizzazione del velodromo di Spresiano».