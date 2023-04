Il parco Santa Teresa a Verona sarà ampliato, Benini: «Viene creato un nuovo polmone verde per i quartieri»

«Via libera all’ampliamento del parco Santa Teresa, tra il quartiere fieristico e Borgo Roma». Ne dà notizia il Comune di Verona in una nota nella quale viene poi spiegato che «dopo l’estate la zona avrà a disposizione una nuova area verde di 17 mila metri quadrati, che si aggiungeranno ai 49 mila già adibiti a parco per un polmone verde di circa 65 mila metri quadrati».

Come sottolineato anche da Palazzo Barbieri, si tratta di «un intervento atteso da tempo, soprattutto dai residenti della zona, che chiedono misure per mitigare gli effetti dell’urbanizzazione che negli ultimi decenni ha interessato i quartieri limitrofi alla fiera». In base a quanto si apprende, la proposta di delibera è stata approvata martedì 4 aprile dalla giunta ed andrebbe proprio in questa direzione, prevedendo in particolare la «riforestazione della superficie comunale tra viale dell’Agricoltura, via Ongaro e via De Sandre, oggi asfaltata».

Dal Comune di Verona viene quindi spiegato che l’ok al progetto definitivo e la contestuale adozione della variante urbanistica «permettono di programmare i lavori, che inizieranno a fine estate per concludersi nel giro di poche settimane». In base a quanto spiegato, verranno «rimossi gli strati neri bituminosi attualmente presenti sulla superficie» e sostituiti con «terra vegetale», dando così avvio al «processo di rinaturalizzazione a verde del terreno». L'intento del Comune è dunque quello di provvedere ad «un’importante forestazione dell’area». Si tratta di un'operazione che «vedrà il contributo di altri partner a fianco del Comune».

L’intervento, il cui costo è di «350 mila euro», risulta finanziato dall’Unione europea next generation Eu nell’ambito del Pnrr. In merito è intervenuto anche l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini: «Un progetto condiviso da tutte le forze politiche, che nella scorsa amministrazione avevano approvato la mozione dell’allora consigliere comunale Michele Bertucco. Con questa trasformazione viene creato un nuovo polmone verde per i quartieri che insistono in questa zona e che sono stati penalizzati dalle scelte urbanistiche del passato. Prossimamente - ha poi concluso l'assessore Benini - l’area in questione sarà interessata dai lavori per il passaggio del filobus la cui durata è prevista in un paio di mesi. Dopodiché potranno iniziare quelli per l’ampliamento del parco».

Anche l'assessore Michele Bertucco ha commentato con soddisfazione l'iniziativa: «La proposta di delibera per l’ampliamento del Parco di Santa Teresa è stata licenziata dalla giunta comunale e arriverà nelle prossime settimane all'attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione del progetto definitivo e l’adozione della variante urbanistica». Lo stesso Bertucco ha poi aggiunto: «Questi sono gli interventi di cui la città ha bisogno: opere concrete, che rispondono alle esigenze dei quartieri e dell’ambiente correggendo gli errori del passato per rilanciare un nuovo modo di vivere la città».