Da Parona a Ponte Garibaldi in bicicletta, via libera a 5 chilometri di pista ciclabile

Un nuovo tracciato di pista ciclabile lungo cinque chilometri unirà Parona a Ponte Garibaldi. Un'opera che sarà finanziata con fondi del Pnrr per un valore complessivo di 2.297.816 euro. E che incentiverà la mobilità sostenibile e permetterà ad una zona altamente abitata di raggiungere in piena sicurezza la città evitando strade trafficate.

Ieri, 21 marzo, la giunta del Comune di Verona ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di cinque nuovi chilometri di ciclabile per collegare Parona a Ponte Garibaldi. Un intervento che sarà realizzato grazie ai fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento complessivo di quasi 2,3 milioni di euro.

Con l'approvazione della proposta dell'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari è stato superato uno dei passaggi dell’iter attuativo per l'avvio definitivo dell’opera.

L’intervento, inserito nel Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), permetterà di completare il collegamento tra la cintura nord-occidentale ed il centro della città tramite mobilità sostenibile. E per la realizzazione si provvederà alla copertura di un canale in prossimità del ciglio stradale, così da creare in Via Ca’ di Cozzi una ciclabile bidirezionale fino a Borgo Trento. Il percorso prevede poi la risalita da Via Preare a Via San Rocco, transitando dal cimitero di Quinzano, Via Bresciani, Via Santini arrivando fino a Via Cesiolo. Da lì, incrociando Via Mameli, si arriverà infine a Via Garibaldi.

«Un progetto ereditato dalla passata amministrazione - ha spiegato l’assessore Ferrari - che siamo contenti di portare avanti per connettere in modo sostenibile le diverse parti di città. Avvieremo anche un percorso partecipativo con la circoscrizione, per far conoscere il progetto in tutto il suo sviluppo».