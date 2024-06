Sangue e plasma, donazioni in calo. Avis: «Fatela prima di andare in ferie»

«Non partite per le vacanze senza aver prenotato la donazione di sangue». È il fermo appello del presidente provinciale di Avis Verona Fiorenzo Zambelli al debutto dell'estate. Guardando ai dati, sta infatti calando il numero delle prenotazioni dei donatori di sangue. Nei primi mesi del 2024, fino a primavera inoltrata, le chiamate hanno agevolato la prenotazione di oltre 28mila prenotazioni. Nello stesso arco di tempo, nel 2023, erano state 33.500. E l'obiettivo è ora invertire la rotta.

A fine anno, Avis raggiunge in genere oltre 73mila contatti in provincia di Verona per le prenotazioni che si tramutano in media in circa 34mila sacche di plasma e sangue. E la sfida è di arrivare a dicembre superando la soglia delle 35mila sacche. «Il bisogno di sangue e plasma non va in vacanza ecco perché è importante donare anche d'estate - ha dichiarato Zambelli - Non mi stancherò mai di ripeterlo: donare sangue è un gesto infinitamente prezioso. Tanto più perché gratuito. È un invito che rivolgo a tutti, in questo caso soprattutto a chi già dona: prenotate l'appuntamento, prima di andare in ferie. Le donazioni di sangue calano durante le vacanze, periodo in cui invece il bisogno aumenta, anche per il maggior flusso di turisti presenti sul nostro territorio e per i frequenti eventi di forte richiamo e aggregazione, dai festival ai concerti».

Le prenotazioni però calano sensibilmente in estate, risentendo delle assenze per ferie o delle sospensioni per viaggi all'estero. E i pazienti sono preoccupati tanto da lanciare un appello, soprattutto per la carenza di plasma, che Zambelli fa proprio spiegando anche dove finisce il sangue donato. «Ogni giorno, anche d'estate, ci sono pazienti che continuano a fare regolari trasfusioni di sangue per curare gravi anemie. C'è chi ha bisogno di sangue perché si sottopone a un intervento chirurgico o riceve un trapianto d'organo o perché ha un grave trauma o un evento emorragico. Il sangue è di supporto anche per molte terapie oncologiche ed ematologiche. Per tanti pazienti, inoltre, sono salvavita i farmaci plasmaderivati come albumina o immunoglobine prodotti dalle donazioni di plasma, la parte liquida del sangue. La carenza di plasma sta seriamente mettendo a rischio la salute di molti pazienti. Le donazioni e le raccolte non sono sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale di plasma, il nostro paese è ancora lontano dall'autosufficienza, con conseguenze pesanti per tanti pazienti che per le proprie cure necessitano di farmaci derivati dal plasma, spesso salva vita».