Turisti e veronesi non vedenti e non udenti, per visitare Verona ora c'è un'app

Una Verona sempre più inclusiva ed accessibile a tutti. A questo obiettivo si punta con una app turistica denominata MI e dedicata a persone non vedenti e non udenti. Gratuita ed accessibile da tutti i dispositivi mobili, l'applicazione offre l'opportunità di visitare la città supportati da una facile ed intuitiva guida informativa multimediale.

L'app è stata realizzata dal Rotary Club Verona International in collaborazione con il Comune ed è nata dall'idea di migliorare l’accessibilità dei monumenti e di accrescere il bagaglio culturale di cittadini e turisti. Un aiuto completamente gratuito, così facile e intuitivo da poter supportare chiunque fosse interessato a visitare la città.

«Da più di due anni - ha sottolineato il presidente di Rotary Club Verona International Ugo Tutone - lavoriamo per raggiungere questo importante traguardo. Una app utile a tutti e, in particolare, a quanti non hanno oggi la possibilità di muoversi autonomamente nella visita e nella scoperta delle tante bellezze di Verona».

«È facile da utilizzare - ha evidenziato Cristian Dal Cero, consigliere delegato all'accessibilità dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - l'app consente di visitare la città e di essere supportati, gratuitamente, da una serie di informazioni utili. Ho sperimentato personalmente il servizio ed è veramente funzionale».

L'app MI è disponibile sia per dispositivi Android che per Apple ed è stata curata nello sviluppo dalla società di Enrico Giordano Makarenalabs.