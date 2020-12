Non solo cashback, con l'app Io anche le notifiche sui tributi di Verona

Notifiche personalizzate e comunicazioni su scadenze e pagamenti direttamente su smartphone. I tributi veronesi sono sull'app Io, l'applicazione dei servizi digitali della pubblica amministrazione che tanti cittadini stanno scaricando per aderire al cashback.

Anche il Comune di Verona è presente sulla piattaforma. E il primo servizio attivato riguarda proprio i tributi con l'invio, in questi giorni, della scadenza Imu ai veronesi già registrati all'app. Così come comunicazioni personalizzate inerenti al servizio attivato e collegamenti rapidi allo sportello telematico dove è possibile consultare in maniera veloce la propria posizione tributaria.

Io è un canale che la pubblica amministrazione può utilizzare per inviare comunicazioni ai propri utenti, fornire aggiornamenti, ricordare scadenze o pagamenti. Un servizio utile per i cittadini che possono archiviare i messaggi dell'ente e avere con sé lo storico delle operazioni e le ricevute, gestire da un unico account i contatti per i diversi servizi pubblici, essere aggiornati in tempo reale anche sulle nuove modalità di pagamento.

L’app, disponibile sia su Play Store che su App Store, richiede la registrazione attraverso Spid o carta d'identità elettronica.

«Il Comune si fa sempre più smart, per semplificare la vita dei cittadini e ridurre code e tempi di attesa - ha spiegato l'assessore a tributi e smart city Francesca Toffali - La tecnologia ci supporta, ne abbiamo capito la grande utilità soprattutto in questo periodo ed è una modalità destinata a crescere sempre di più. Attraverso un'unica app i cittadini avranno molte cose a portata di mano: comunicazioni, documenti e potranno pagare online in tutta sicurezza. Lasciando così gli uffici a chi ha bisogno del supporto in presenza. Nei prossimi mesi saranno attivati ulteriori servizi, implementando continuamente le funzioni dell'applicazione».