Aperto nuovo punto prelievi e analisi della Clinica Domus Salutis di Legnago

È stato inaugurato un nuovo punto prelievi e analisi cliniche della Clinica Domus Salutis di Legnago, la clinica privata di Viale dei Tigli.

Il nuovo punto prelievi di Viale dei Tigli 60 è supportato da una struttura ad alta automazione per l’esecuzione di oltre 100 prelievi al giorno di routine e di urgenza e permette ora di migliorare ulteriormente i tempi complessivi di risposta e di ridurre il numero di provette prelevate ai pazienti, oltre a migliorare gli aspetti di comfort e sicurezza per gli operatori e a ridurre le spese complessive.

Sono presenti in organico due infermieri professionali e un medico con formazione di urgenza e emergenza.

Organizzazione, sicurezza, qualità, tecnologia, flessibilità, sono le parole chiave del nuovo punto prelievi che si sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadrati in un ambiente con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e strumenti di laboratorio di ultimissima generazione.