Aperture straordinarie in Arena per tutta l'estate: si potrà visitare anche di lunedì

Per la stagione estiva si ampliano le aperture dell’Arena, con la possibilità di visita in tutti i giorni della settimana, grazie all’accesso straordinario i lunedì, dal 10 luglio all’11 settembre 2023. È quanto è stato deciso con le nuove variazioni orarie adottate dalla Giunta comunale giovedì, su proposta dell’assessora alla Cultura Marta Ugolini.

APERTURA STRAORDINARIA I LUNEDÌ - L’Anfiteatro sarà visitabile anche nelle giornate di lunedì 10, 24 e 31 luglio; lunedì 7, 14 agosto (limitazioni percorso di visita e scontistica biglietto), 21, 28 agosto; lunedì 4 e 11 settembre. Un’opportunità in più per ampliare nel periodo estivo le giornate di apertura al pubblico e perfezionarne gli orari per garantire sia la realizzazione di eventi e che la più vasta possibilità di visita.

ORARI ESTIVI - In accordo con la Fondazione Arena, per garantire durante la stagione lirica ed extra-lirica l'apertura al pubblico più vasta possibile, sono previsti: per le giornate di lirica apertura dalle 9 alle 17. Per le giornate di manifestazioni extra-lirica dalle 9 alle 15. In assenza di manifestazioni, l’orario di visita è fissato dalle 9 alle 19.

CHIUSURA IL 17 LUGLIO E IL 13 E IL 16 AGOSTO - Limitazioni di visita il 14 e 15 agosto. Sono esclusi dall’apertura straordinaria i lunedì 17 luglio, in cui l’Anfiteatro resterà chiuso per consentire gli allestimenti del concerto di Kendrick Lamar*, e 14 agosto, per la preparazione del campo di gioco in cui si disputerà il 15 agosto la partita di pallavolo degli Europei femminili. In quest’ultimo caso l’accessibilità del monumento subirà delle limitazioni nel percorso di visita e il biglietto d’accesso sarà a costo ridotto. Sarà così anche a Ferragosto (martedì 15), in occasione dello spettacolo del volley femminile.

L’Arena resterà chiusa al pubblico anche nelle giornate di domenica 13 e mercoledì 16 agosto.

*Da Arena di Verona srl specificano la che chiusura non è stata richiesta dalla società, in quanto il "lunedì è, storicamente, giornata di chiusura settimanale del Monumento".