Dopo avergli dedicato una miscela di caffè, Starbucks potrebbe aprire a Verona

Tra fine marzo e inizio aprile ha aperto due locali, uno a Torino e il secondo in provincia di Roma. E presto Starbucks potrebbe arrivare anche a Verona.

La celebre catena americana di caffetterie, nel 2016, annunciò la collaborazione con il gruppo Percassi per aprire i primi punti vendita in Italia. E già allora era in programma l'approdo a Verona. Ora, il progetto potrebbe realizzarsi in Galleria Pellicciai, non lontano da Piazza Erbe e quindi nel centro del capoluogo scaligero.

L'arrivo di Starbucks a Verona pare dunque imminente, anche se ancora non c'è una data precisa. Il nome di Verona, comunque, è già legato a marchio originario di Seattle, capitale delle "coffee culture" a stelle e strisce. Alla città scaligera, infatti, Starbucks aveva già dedicato la miscela di caffè di cui tanti clienti si dicevano innamorati. Un amore poi testimoniato nel nome della città degli innamorati, Verona.