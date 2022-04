Riapre la funivia di Malcesine: dal lago di Garda al monte Baldo in pochi minuti per un panorama mozzafiato

Un sogno colorato di azzurro che dal cuore di Malcesine conduce fino alla sommità del Monte Baldo. L’azzurro del lago di Garda si fonde con quello del cielo offrendo un meraviglioso panorama che, dalle cime innevate delle Alpi, conduce fino ai profili delle montagne e quindi alla dolce pianura. È l'esperienza unica ed inimitabile che offre a tutti i turisti la splendida funivia di Malcesine che, finalmente, aprirà questo sabato, 2 aprile, dando così avvio alla nuova stagione 2022.

La funivia di Malcesine, amatissima non solo dai turisti stranieri ma anche da quelli nostrani, conduce i passeggeri nel giro di breve tempo a circa 1.800 metri di quota, per un'esperienza indimenticabile. Per evitare code durante la salita sugli impianti, viene consigliato vivamente di prenotare le corse acquistando i biglietti online. Fino al 30 aprile, in base alla normativa vigente, è obbligatorio essere in possesso di green pass base. Per accedere alle cabine è inoltre necessario rispettare l'obbligo di indossare la mascherina di tipo Ffp2.

La funivia Malcesine monte Baldo è aperta tutti giorni con i seguenti orari: