Apertura serale straordinaria all'ospedale di Borgo Trento per le vaccinazioni anti Covid

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha comunicato che venerdì 21 gennaio la sede vaccinale dell’ospedale Geriatrico di Borgo Trento, situata al secondo piano negli ex ambulatori di oculistica, con ingresso da via Mameli, sarà aperta in via eccezionale fino alle 23.30.

È possibile prenotarsi attraverso il sito del l'Ulss 9 Scaligera (questo il LINK)

Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale l'Aoui invita i cittadini a rispettare l'orario di prenotazione e a presentarsi in sede con non più di 10 minuti di anticipo.

Il giorno della vaccinazione è fondamentale avere con sé la modulistica disponibile a questo LINK.

Si ricoda che l'accesso non è consentito ai cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.