Alpini riaprono porte del sacrario militare. «Facciamo memoria e speriamo nella pace»

Il sacrario militare di Verona, all’interno del cimitero monumentale, riapre le porte alla città. Oggi, il monumento che custodisce le spoglie di 3.915 caduti della Grande Guerra sarà visitabile fino alle 16.30 a chiunque voglia riscoprire questo luogo di memoria e conoscere le storie legate alla vita e alla morte di migliaia di giovani soldati, non solo veronesi, durante la Grande Guerra.

L’apertura è resa possibile grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra il commissariato generale per le onoranze ai caduti, l’Agec, il Comune di Verona, l’Ana nazionale e la sezione dell’Ana di Verona, i cui gruppi a turni garantiranno l’apertura e le visite guidate.

Dopo un periodo di sperimentazione durato due anni, per il sacrario di Cima Grappa, è stato infatti sottoscritto nel 2014 un accordo con il commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, finalizzato alla collaborazione nelle attività di custodia e manutenzione ordinaria dei sepolcreti militari. Sulla base di tale accordo l’Ana si impegna a coadiuvare il personale per garantire l’apertura dei sacrari oggetto di specifica convenzione, oltre ad assicurare un supporto nella manutenzione ordinaria delle strutture. E prima della pandemia, gli alpini veronesi avevano già avviato una serie di aperture del sito nei fine settimana e durante le festività. Durante l’emergenza, l’attività era stata sospesa ma è ripartita lo scorso maggio con la prima domenica di apertura.

«Il messaggio forte che si vuole dare con la riapertura al sacrario è fare memoria e riflettere con la speranza che la pace non sia mai frutto di una guerra. Deve essere la memoria a fare prevenzione affinché si arrivi alla pace prima della guerra. Riapriamo queste porte ed invitiamo tutti i cittadini e soprattutto i giovani a un silente raccoglimento per abbracciare le circa 4mila vittime presenti all’interno del mausoleo che oggi, grazie al lavoro dei volontari qualificati del nostro centro studi e alla collaborazione degli studenti del liceo Copernico, hanno recuperato la loro storia», ha spiegato il presidente di Ana Verona Maurizio Trevisan.