In occasione di Verona Antiquaria e delle sfilate di carnevale Amt3 annuncia l'apertura straordinaria del Parcheggio San Zeno

Quattro, nove, dieci. Non soltanto numeri da giocare al lotto, ma sono soprattutto le date di apertura straordinaria del parcheggio San Zeno, in ossequio all’evento Verona Antiquaria, in programma la prima domenica di febbraio, e al rutilante mondo del carnevale scaligero, che avrà il suo apice con il "Venerdì gnocolar". Come ogni anno, infatti, il Papà del Gnoco e le sue mascherine porteranno migliaia di interessati, curiosi e visitatori in città, la cui presenza si riverbererà anche sulla circolazione nelle principali arterie dell’immediata periferia e sull’alta densità di automobili negli stalli di sosta in centro storico.

Pertanto, nelle due date di svolgimento della manifestazione con i carri allegorici (il 9 e 10 febbraio), Amt3 ricorda a chi volesse raggiungere le principali piazze scaligere con mezzi propri che, in aggiunta alle aree di sosta continuativamente aperte e consultabili sul portale dell’azienda di via Torbido (https://www.amt3.it/sosta- auto/parcheggi-in-struttura/), verrà aggiunto anche il parcheggio San Zeno (216 posti). Quest'ultimo, secondo quanto riferito, sarà fruibile per l’intera durata degli eventi con orario full time (8.30/23.30) a tariffa unica (5 euro), anche per il rimessaggio giornaliero del proprio mezzo.

Per l’occasione Amt3 consiglia ai visitatori di prestare molta attenzione al traffico, evitando di transitare soprattutto in prossimità del cantiere filoviario di via Città di Nimes, e valutando tragitti alternativi che permettano di spostarsi senza stress e in completa sicurezza fino a destinazione.