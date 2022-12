Riapre il Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova: «C'è grande entusiasmo. Stiamo già ricevendo molte richieste»

Dopo l’apertura anticipata delle piste da fondo, ora tocca al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova riaprire domenica 4 dicembre per accogliere giovani e adulti attratti dall’opportunità di trascorrere qualche ora di divertimento, pattini ai piedi, in uno dei luoghi simbolo dell’inverno in Lessinia. Tantissime le persone che, nelle ultime settimane, hanno contattato lo IAT per conoscere giorni e orari di apertura del Palaghiaccio.

«Riapriamo con il consueto entusiasmo, sapendo che i pattinatori non vedono l’ora di divertirsi con amici e famiglie. Stiamo già ricevendo molte richieste e ci aspettiamo, nei due mesi di apertura, decine di migliaia di persone - spiega Alessandra Albarelli, amministratore unico di Bei Passi srl - che verranno a Bosco Chiesanuova per godersi anche la bellezza del centro storico, i negozi e le prelibatezze enogastronomiche del territorio».

Lo sforzo dell’amministrazione e della società che gestisce il Palaghiaccio per farsi trovare pronti anche per queste festività caratterizzate dal peso dei rincari energetici è stato importante: «Abbiamo scelto di non privare sportivi, giovani e famiglie di una struttura simbolo del Natale e dello sport all’aria aperta in Lessinia ma ci vediamo costretti a ridurre il periodo di apertura del Palaghiaccio, - dichiara il sindaco di Bosco Chiesanuova, Claudio Melotti - per poter far fronte ai più che raddoppiati costi per l’energia». L’apertura della struttura è prevista quindi fino a domenica 29 gennaio 2023.

Gli orari e le informazioni utili

Dal 4 al 23 dicembre 2022 e dal 9 gennaio 2023 sino alla chiusura della struttura comunale è previsto un turno per il pattinaggio il venerdì dalle 21 alle 22.30, quattro turni il sabato dalle 10 alle 11.30, dalle 15 alle 16.30, dalle 17 alle 18.30 e dalle 21 alle 22.30, e altrettanti turni la domenica dalle 11 alle 12.30, dalle 13 alle 14.30, dalle 15 alle 16.30 e dalle 17 alle 18.30.

Gli orari e i turni di pattinaggio per il ponte dell’8 dicembre e per le prossime Festività Natalizie dal 24 dicembre all’8 gennaio sono consultabili sul sito www.palaghiaccio.org, mentre si consiglia di seguire la pagina Facebook del Palaghiaccio per gli aggiornamenti sul meteo in tempo reale. L’ingresso con noleggio pattini costa per gli adulti 10 euro e 8 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni, mentre senza noleggio costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni.