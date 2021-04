Da domani, vaccini anti-Covid anche alla base del Terzo Stormo di Villafranca

L'appuntamento con la somministrazione si può prendere attraverso il portale regionale, indicando la sede di Via Caluri a Villafranca, a cui si accede dalla località Lottin

Lo ha anticipato ieri, 14 aprile, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi: da venerdì 16 aprile sarà possibile vaccinarsi contro il coronavirus nel nuovo centro ricavato all'interno dell'aeroporto militare del Terzo Stormo dell'Aeronautica, in Via Caluri a Villafranca.

L'appuntamento con la somministrazione si può prendere attraverso il portale regionale, indicando come sede il Terzo Stormo di Villafranca. Fino a domenica 18 aprile, le prenotazioni saranno aperte solo ai cittadini dagli 80 anni in su. L'obiettivo è quello di completare la campagna vaccinale degli over 80 entro domenica, continuando a vaccinare nelle prossime settimane i cittadini con disabilità o con particolari patologie ed i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni.

L'attivazione del nuovo centro vaccinale di Villafranca è stata segnalata anche dalle amministrazioni comunali vicine, come Mozzecane o Sommacampagna. Nella pagina Facebook di Sommacampagna sono state anche condivise delle informazioni utili. Ad esempio, l'accesso alla base militare per la vaccinazione avviene dalla località Lottin. E chi vuole vaccinarsi, si deve presentare con un anticipo non superiore ai 20 minuti e con l'anamnesi già compilata.