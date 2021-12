A Cologna Veneta apre il nuovo punto tamponi Covid: servizio in modalità drive-in e senza prenotazione

L’amministrazione comunale di Cologna Veneta fa saperre in una nota che, in collaborazione con l'azienda Ulss 9 Scaligera e Croce Europa Impresa Sociale No Profit, verrà attivato un nuovo centro tamponi nel territorio del Comune veronese. Il punto tamponi sarà operativo già da oggi, lunedì 27 dicembre, situato per l'esattezza in via Veneto, zona industriale, a Quari Destra.

Il servizio di effettuazione dei tamponi rapidi sarà attivo tutti i giorni della settimana dal 27 dicembre, con i seguenti orari: dalle ore 7 alle 19 e senza preventiva prenotazione. Sarà inoltre possibile anche effettuare il tampone molecolare, esibendo però in questo caso necessariamente l’impegnativa del medico.

Punto tamponi Cologna Veneta 25 dicembre 2021 - foto Facebook Comune di Cologna Veneta

Il sevizio avverrà secondo i seguenti criteri: in modalità drive-in, ovvero coloro che necessitano di effettuare il tampone dovranno arrivare con la propria auto, parcheggeralo all'altezza del nuovo centro tamponi dove infine i sanitari effettueranno il test. In seguito avverrà il conseguente rilascio del certificato con esito pronto dopo circa quindici di minuti di attesa. Il costo del tampone è lo stesso di quello già applicato nelle farmacie.