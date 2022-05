Da Parona al Porto San Pancrazio aprono i nuovi centri di comunità per famiglie e anziani

Bambini, famiglie e anziani, tutti insieme. Sono partite oggi le attività del nuovo Centro di Comunità di Parona, che di fatto va a sostituire il vecchio ‘Centro Anziani’ del quartiere. L’indirizzo è sempre lo stesso, Largo Stazione Vecchina n.16, così come gli spazi dedicati al servizio. Ciò che cambia è la sostanza, ovvero la nuova mission del progetto del Comune, non più focalizzata solo sugli anziani, ma aperta a tutti i cittadini. Un punto di riferimento per tutta la popolazione, dove anziani, bambini e famiglie stanno insieme con proposte e iniziative gratuite. Un servizio la cui mancanza è stata accentuata dagli effetti sociali della pandemia, e per rispondere alla quale l’Amministrazione ha dato vita alla nuova progettualità.

Quello di Parona è uno dei primi Centri ad aprire alla comunità con un calendario di attività già definito. Domani sarà la volta di quello a Porto San Pancrazio, altri sono già partiti o stanno per farlo, per una risposta uniforme su tutto il territorio. Giochi in scatola, laboratori, letture e animazione. Tante e diverse le proposte per intrattenere i cittadini e soprattutto per far socializzare tra loro più generazioni, bimbi, ragazzi e nonni tutti insieme.

Secondo la nuova convezione, sottoscritta tra il Comune e i 12 Enti del Terzo Settore interessati al progetto, i ‘Centri’ sono deputati prioritariamente allo sviluppo di azioni di welfare di comunità, con attività triennali sostenute dal Comune con un finanziamento annuo di 200.000 euro. I Centri sono aperti per 5 giorni e per almeno 20 ore settimanali, con una programmazione di attività che va da quelle ricreative a quelle socio-culturali e di prevenzione socio-sanitaria.

All’inaugurazione delle attività sono intervenuti oggi il sindaco e l’assessore ai Servizi sociali. «Si materializza la nostra di idea di Centro di Comunità- ha detto il sindaco -. un luogo pensato per accogliere le diverse tipologie di cittadini e, soprattutto, per rispondere alle nuove esigenze di socialità post pandemia. Oggi inauguriamo a Parona, domani a Porto San Pancrazio, altri Centri hanno già avviato l’attività o stanno per farlo, come da convenzione. Un progetto su cui crediamo molto e che sono certo i cittadini non solo apprezzeranno ma sapranno valorizzare con la loro partecipazione».

«Un servizio articolato su tutto il territorio cittadino, grazie ai 12 centri operativi nelle diverse circoscrizioni- ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali -. Un grande lavoro che sarebbe insostenibile per il Comune, se in suo aiuto non giungesse il fondamentale supporto delle tante associazioni coinvolte, una ricchezza che è un vanto per tutta la comunità veronese».

I 12 "Centri’ dislocat" sul territorio comunale: