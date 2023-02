Nel lungo fine settimana di carnevale, apertura straordinaria anche di lunedì per la Casa di Giulietta

Alla Casa di Giulietta possibilità di visita anche nella giornata di lunedì 20 febbraio. Nel lungo fine settimana delle festività carnevalesche la direzione dei Musei civici ha infatti programmato l’apertura straordinaria della Casa e del Cortile dell’eroina shakespeariana, vera e propria meta di pellegrinaggio laico internazionale in nome dell'amore.

Per la speciale occasione, e per garantire la migliore e più sicura gestione dei flussi turistici, fino 21 febbraio l’ingresso è al Teatro Nuovo, in piazzetta Navona. Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici. I biglietti sono acquistabili solo online su museiverona.com.

Iniziative del fine settimana per i più piccoli

Domenica 19 febbraio, al Museo Archeologico al Teatro Romano, in occasione del Carnevale, la divetente iniziativa ‘La nave di Iside - Salpiamo sulla barca della dea Iside e facciamo festa alla maniera degli antichi Romani!’. Un appuntamento speciale per dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici. Il programma completo delle esposizioni e delle iniziative in programma in tutti i Musei civici veronesi e gli orari di apertura dell’Anfiteatro Arena sono consultabili sul sito dei Musei civici di Verona.