Per il ponte del primo maggio a Verona riaprono le Arche Scaligere e cambia l'ingresso della Casa di Giulietta

In occasione del ponte del 1° maggio ila direzione dei Musei civici veronesi ha previsto, nella giornata di lunedì, un’apertura straordinaria dei principali luoghi di visita culturali della città. Sarà accessibile la Casa di Giulietta, con orario dalle 9 alle 19, il Museo di Castelvecchio dalle 10 alle 18 e l’Anfiteatro Arena dalle 9 alle 15.

Aprono le Arche Scaligere

Da sabato 29 aprile, inoltre, tornano visitabili le Arche Scaligere alla chiesa di Santa Maria Antica. Un’apertura straordinaria, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, che prende il via in questo lungo fine settimana, da domani a lunedì 1° maggio compreso per proseguire nei prossimi weekend. L’attività è resa possibile grazie alla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.Vi si potrà accedere anche in tutti i fine settimana di maggio e venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno.

Ingresso dal Teatro Nuovo per la Casa di Giulietta

Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio si accederà dai due ingressi in piazza Navona che vengono riservati uno in via preferenziale alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l’altro ai visitatori senza biglietto.

Per visitare la Casa museo e accedere al balcone è sempre necessario prenotare online il proprio ingresso e acquistare il biglietto su museiverona.com. Per accedere al solo il cortile è sufficiente mettersi in fila all'ingresso libero contingentato. Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici.

Il 2 maggio un incontro sui materiali nelle collezioni di arte contemporanea

Ultimo appuntamento con le conferenze dei Musei Civici 2022 – 2023. Martedì 2 maggio, alle 17.30, nella sala Convegni della Gran Guardia, Patrizia Nuzzo, curatrice responsabile della Galleria d'Arte Moderna dialoga con Marcella Beccaria capo curatore delle collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con l'intervento dal titolo "Dalla terra all’NFT. I materiali nelle collezioni di arte contemporanea".

L’intervento verterà sulla relazione tra materiali, tecnologie, creatività e opere d’arte contemporanea. Dagli albori dell’umanità gli avanzamenti tecnologici modificano l’esperienza della realtà, inducendo cambiamenti nelle relazioni sociali, nell’immaginario collettivo e individuale, trasformando le possibili forme di creatività artistica. Il tema è di particolare attualità. nel contesto della società 4.0 e di quella che verrà, l’innovazione digitale sarà sempre più strumento in grado di metterci in relazione con inedite esperienze di robotizzazione e intelligenza artificiale.

Marcella Beccaria analizzerà opere di alcuni artisti delle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, tra cui Lucio Fontana, Giovanni Anselmo, Pier Paolo Calzolari, Gilberto Zorio, Grazia Toderi, Roberto Cuoghi, Hito Steyeler, Ed Atkins, Cécile B. Evans, Agnieszka Kurant. La conversazione includerà approfondimenti relativi alla musealizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico.