Con 20 nuove assunzioni, Action ha aperto il suo primo discount nel Veronese

La catena internazionale di discount Action cresce sul mercato italiano ed entra in Veneto, inaugurando il suo undicesimo store con 20 nuove assunzioni. Il negozio ha aperto al pubblico oggi, 7 luglio, a San Giovanni Lupatoto, in Via Battisti 268.

Con una superficie di 800 metri quadrati, il punto vendita veronese sarà aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20. Il negozio sarà gestito da uno store manager supportato da un team di 20 persone, tutti nuovi assunti. E la politica di assunzioni di Action mira a includere personale da ambienti diversi a condizioni di lavoro flessibili. Grazie all'impostazione del negozio, ai piani di crescita e alla cultura dell'azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali, ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti.



(Interno di un discount Action)

Dal suo debutto in Italia nel 2021, Action ha continuato la sua crescita e dopo i primi dieci punti vendita tra Lombardia e Piemonte debutta in Veneto, rafforzando la sua presenza sul mercato italiano.

L'insegna ha inoltre recentemente annunciato un importante piano di sviluppo sul territorio italiano con l’apertura di diversi nuovi negozi e una campagna di assunzioni di circa 500 persone. Dopo il presidio nelle tre regioni del Nord che vedranno anche un rafforzamento con nuove inaugurazioni, Action ha in programma nei prossimi mesi di entrare anche in Liguria, Emilia-Romagna e Trentino.



(Levisse)

«Siamo entusiasti del nostro debutto in Veneto - ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia - Con l’apertura di San Giovanni Lupatoto sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo conferma le nostre aspettative e dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti».

Sorprese e prezzi bassi distinguono Action da altri discount. Due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana. L’offerta con 6.000 prodotti di oltre 350 brand conosciuti e più di 70 a marchio, conta 14 categorie: articoli per la casa e lo sport, biancheria, cancelleria, decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, giardinaggio e il fai da te, multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.