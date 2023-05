È pronta a partire la nuova stagione di Legoland Water Park Gardaland

Scivoli, cascate e schizzi d’acqua a sorpresa, ma anche via libera alla creatività per educare i bambini a un approccio ludico di qualità da coltivare con i genitori: da sabato 20 maggio Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema Lego in Europa, riapre le sue porte.

Sabrina De Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland ha così commentato: «I valori fondanti di Lego divertimento, qualità, creatività, si sposano alla perfezione con la fantasia, l’avventura e la magia di Gardaland» e prosegue «lo scorso anno abbiamo registrato in Legoland Water Park un’occupazione, da giugno, pari al 100%. Siamo fiduciosi di raggiungere gli stessi livelli per la stagione 2023».

Realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini Lego su un’area di 15 mila metri quadrati, il parco acquatico sorge all’interno di Gardaland Resort vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom, andando ad implementare la già vasta offerta di divertimento a Gardaland. I bambini qui trovano divertimento ma anche esperienze uniche, grazie alla possibilità di realizzare costruzioni di fantasia con i milioni di mattoncini Lego a disposizione, mentre i genitori possono rilassarsi immersi in un paesaggio verdeggiante.

All’interno di Legoland Water Park Gardaland, sono tante le attrazioni a disposizione dei visitatori, partendo dalle aree dedicate alla creatività e alla scoperta di opportunità di gioco che incoraggiano il pensiero inventivo, come Lego Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini Lego, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. LegolandWater Park Gardaland vuole proporsi quindi quindi un momento di aggregazione dal forte valore educativo oltre che ludico, un’attività di svago che permette ai bambini di stimolare notevolmente la fantasia. Non solo, in un luogo così dinamico, anche i genitori, possono giocare insieme contribuendo al benessere e allo sviluppo di crescita sereno dei bambini.

Imperdibili le aree Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il Parco Acquatico da percorrere a bordo di gommoni galleggianti e personalizzabili con grandi mattoncini Lego, passando per il Beach Party con i suoi 7 scivoli, cannoni che sparano acqua da ogni angolo e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini e Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia da percorrere a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio, ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi. Per i più piccoli c’è Duplo Splash, un’attrazione dove è possibile provare l'adrenalina degli scivoli ed imparare attraverso il gioco mentre, la Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o rilassarsi.

Da non perdere la Miniland di Legoland Water Park Gardaland, l’area nella quale sono stati riprodotti con i mattoncini Lego i monumenti più iconici d’Italia, una caratteristica ricorrente dei Legoland Resort di tutto il mondo che viene però declinata in base al contesto nel quale viene inserita. I Lego Models presenti in questa area, dunque, rappresentano monumenti progettati ad hoc che non sono presenti in nessun altro luogo nel mondo.

Novità 2023

La novità 2023 nella Miniland di Legoland Water Park è rappresentata dagli 11 grattacieli dell’area Milano Moderna, tutti riprodotti in scala 1:20 e costruiti con circa 400.000 mattoncini Lego. Il “percorso” dedicato alla Milano Moderna prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica Torre Velasca, per poi proseguire con l’iconico Grattacielo Pirelli, la colorata Torre Arcobaleno, fino alle prime costruzioni degli anni 2000 a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria e l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid (Torre Generali). Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la Torre UnipolSai e l’inconfondibile NH Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.