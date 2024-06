Da Via Galliano a Via Faccio e viceversa, aperto il sottopasso di Città di Nimes

È stato riaperto questa mattina, 24 giugno, il nuovo sottopasso di Via Città di Nimes, a Verona. I primi veicoli hanno potuto attraversare l'opera a poco più di un anno dall'inizio delle lavorazioni. Un cantiere enorme, non privo di intoppi, e che per tutta la sua durata ha condizionato pesantemente la viabilità cittadina. Ora, però, il sottopasso è pronto e percorribile e sarà riservato esclusivamente ai mezzi privati, mentre i mezzi pubblici e la futura filovia gli passeranno sopra.

I veicoli, motorini compresi, possono imboccare il sottopassaggio da Via Galliano oppure dalla parte opposta da Via Faccio. E nel giro di una settimana saranno accessibili tutti i percorsi del sottopasso unificato. Oltre alle due aperture alle estremità, sono state aperte l'uscita T4-T9 in direzione Porta Palio e la rampa in direzione Porta Palio. Ed è stata anche invertita la corsia a ovest di Porta Nuova. Le altre rampe saranno aperte nei prossimi giorni.