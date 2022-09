Incontri per genitori separati nei consultori dell'Ulss 9, aperte le iscrizioni

Partirà in autunno un nuovo ciclo di incontri per genitori separati con figli minori, organizzato dal servizio per le famiglie separate dei consultori familiari dell'Ulss 9 Scaligera.

La separazione tra coniugi è un evento sempre più diffuso e spesso il processo che accompagna una separazione o un divorzio è lungo e faticoso, in quanto implica per gli adulti non solo la perdita del partner, ma comporta per la coppia, che mantiene il ruolo genitoriale, la riorganizzazione della vita familiare e della quotidianità dei figli.

A loro volta i figli hanno il diritto di continuare a mantenere i legami e le relazioni con entrambi i genitori e con gli ambienti familiari allargati.

Il servizio per la famiglie separate offre a mamme e papà, individualmente, uno spazio per riflettere e confrontarsi in gruppo sull'essere genitori dopo la separazione, per dare voce a difficoltà o timori nei confronti dei figli, per condividere esperienze personali, stati d’animo e preoccupazioni, in un contesto di ascolto, sostegno reciproco e comprensione.

Il percorso prevede una serie di incontri in gruppo gratuiti, a cadenza settimanale, che si terranno nel tardo pomeriggio presso una delle sedi dei consultori familiari. Per le persone che chiederanno di partecipare, è previsto un colloquio individuale preliminare con gli operatori che condurranno il gruppo, durante il quale verranno fornite ulteriori informazioni.

Le iscrizioni sono aperte. Per partecipare è possibile telefonare allo 045-8787797/98, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.