Anagrafi decentrate, aperta anche in Borgo Roma. E i residenti apprezzano

In circa un anno, il Comune di Verona ha triplicato le anagrafi decentrate. E da ieri, 5 febbraio, è operativo anche lo sportello polifunzionale nella sede della quinta circoscrizione, in Via Benedetti 77. Lo sportello si aggiunge a quello centrale (Adigetto), che rimane competente per la generalità dei servizi, e agli sportelli territoriali in terza e in settima circoscrizione, dove è possibile ottenere il rilascio di carte di identità e certificati demografici.

Si completa così il primo piano di interventi programmato dall'assessorato al decentramento per il rafforzamento dei servizi demografici offerti ai cittadini e alle cittadine, che hanno ora una più ampia possibilità di scegliere tra più sedi sul territorio, e una maggiore facilità di reperire i documenti limitando gli spostamenti e i tempi di attesa.

Per accedere allo sportello in quinta circoscrizione, aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 per le carte di identità ed i certificati, è necessario prenotare l’appuntamento sul sito o sulla app FilaVia BookingApp, oppure telefonando allo 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

«Le anagrafi decentrate sono ufficialmente tre, si completa così il programma di ampliamento annunciato circa un anno fa - ha sottolineato l'assessore Federico Benini - Un primo passaggio attraverso il quale si danno risposte concrete alle esigenze dei residenti. L’obiettivo è quello di continuare in questa direzione, aprendo nuovi punti in altre aree della città».

«Riapriamo con piacere, dopo diversi anni di chiusura, gli uffici in quinta circoscrizione - ha commentato il presidente di circoscrizione Raimondo Dilara - Ringrazio l'assessore e agli uffici di competenza per aver reso possibile questa nuova opportunità, che ha subito riscosso un grande apprezzamento da parte di chi vive nel quartiere».

«È importante che la scelta di potenziare gli sportelli anagrafe abbia tenuto in considerazione un territorio che per numero complessivo di abitanti conta anche molte persone che per problemi fisici, di età o di trasporto sono in difficoltà a recarsi presso gli uffici centrali - ha concluso Dario Coltri, consigliere di Traguardi in circoscrizione - Anche grazie a interventi come questo si sta realizzando l'obiettivo di una città a 15 minuti, pilastro tra i più importanti del programma elettorale di questa amministrazione».