Al Mercato Coperto di Verona tornano i prodotti gentili e l'aperitivo in rosa contro la violenza di genere

Tornano i prodotti gentili al Mercato Coperto di Campagna Amica. Come ogni quarto sabato del mese, l’appuntamento con la solidarietà femminile è in programma sabato 25 maggio negli spazi di Galleria Filippini, via Macello 5 a Verona, dove saranno presenti i produttori che aderiscono all’iniziativa promossa dalle Donne Coldiretti "#Coltiviamoilrispetto". Tra i banchi e gli scaffali sarà possibile fare una donazione, acquistando le tipicità offerta dagli agricoltori, a favore delle associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere.

Sabato saranno allestiti i gazebo per ospitare i volontari dell’Associazione Protezione della Giovane che si occupa di dare supporto alle mamme in emergenza abitativa e quelli dell’Associazione Angeli della Speranza che si dedicano alla raccolta di indumenti usati per aiutare le famiglie in difficoltà. Attesa anche la visita dell’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e firmataria (insieme a Coldiretti Veneto) del Protocollo d’intesa contro la violenza di genere e di ogni altro tipo di violenza. Semenzato sarà presente all’aperitivo in rosa che verrà predisposto a partire dalle 11 per la raccolta fondi e durante il quale verrà illustrato il Protocollo ai presenti e delle autorità cittadine.

«Come Coldiretti Donne Impresa - spiega la responsabile del movimento Franca Castellani - sentiamo forte il dovere di fare qualcosa per cambiare la cultura della violenza attraverso gesti concreti di gentilezza. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al propagare di forme sempre più alte di rifiuto e di odio. Nel nostro ruolo di imprenditrici dobbiamo agevolare lo sviluppo di nuove forme di educazione anche con piccoli gesti come quello di oggi: diamo voce alle categorie più indifese della società nei nostri mercati, autentici luoghi di incontro e di condivisione».

Nei giorni di sabato e domenica, in occasione della Festa della Dieta Mediterranea, nei consueti orari del mercato (ore 8-13), si potranno ammirare e acquistare le primizie primaverili (insalate, i bisi di Colognola ai Colli bio dell’Azienda Agricola Casanova e Destrotti, ciliegie, fragole e molto altro). Ma non solo, perché si ricorderà anche la Giornata della Biodiversità, che viene universalmente celebrata il 22 maggio con il laboratorio delle api. L’azienda Apicoltura Falasco con il suo apiario didattico mostrerà a grandi e piccini come nasce il miele. Al banco della Cucina Contadina verranno invece proposti i coni di frittura di pesce del Mar Adriatico.