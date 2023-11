Lean Healthcare Award: Aoui Verona premiata per il controllo delle infezioni e la gestione del paziente con malattie rare

Doppio premio per l'Aoui di Verona (Aziendo ospedaliera universitaria integrata, ndr) nell’ambito del "Lean Healthcare Award – Obiettivi e soluzioni organizzative per una sanità di valore". A ritirare i riconoscimenti, nel corso dell’evento nazionale a Roma, la direttrice sanitaria dell'Aoui, dottoressa Matilde Carlucci. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro della salute e di autorità quali i presidenti di Agenas, Federsanità, Fiaso e altri. Secondo quanto riferito in una nota, tra i 222 progetti e le 92 aziende sanitarie italiane candidati al premio, Aoui Verona ha vinto due premi per migliori progetti "Lean" per ambiti.

I due progetti, avviati dalla direttrice sanitaria Carlucci con la dottoressa Federica Carpagnano che si è avvalsa della collaborazione di diverse professionalità presenti nei gruppi multidisciplinari, riguardano la gestione del percorso paziente con malattie rare (Aoui Vr: Rare disease clinic center) e il tema "Infection control e Risk management" nel percorso chirurgico. In particolare, spiega una nota dell'Aoui, l’applicazione dei principi della clinical governance per le malattie rare significa la realizzazione di una piattaforma integrata di servizi per il paziente e per la ricerca, mentre per l'infection control nel percorso chirurgico riguarda l’applicazione delle best practice dei progetti "Save e Reverse", coordinati dalla prof.ssa Evelina Tacconelli, direttore dell'Uoc Malattie infettive.

"Lean Management", chiariscono sempre dall'Aoui Verona, consiste nel creare il massimo valore per il cliente/paziente al minimo costo, con un migliore impiego di risorse, tempo, energia e fatica. Questo modello organizzativo, detto anche "metodo Toyota", mira a ottimizzare i tempi dei processi produttivi, ridurre al minimo gli sprechi e ricercare la qualità totale. Tutto ciò aumenta anche la creazione di valore nei processi.

«I due premi ottenuti da Aoui rappresentano altrettante best pratice organizzative dei nostri ospedali hanno in uso - ha spiegato la dottoressa Carlucci -. L’impegno che è stato premiato è quello di procedurizzare tante attività complesse che coinvolgono numerose persone e diverse Unità operative, mettendo al centro la governance dei processi che si traducono in benefici per il paziente. Pensiamo solo al caso delle malattie rare, che richiedono la concomitanza e la collaborazione di molti specialisti attorno alla stessa persona. Questi premi sono importanti perché in Aoui ricerca e innovazione sono due pilastri che non appartengono solo alla clinica, ma anche all’organizzazione».