Malattie cerebrali, Aoui aggiorna macchinario e riduce le liste d'attesa

Tempi più brevi per ogni singolo trattamento e quindi riduzione delle liste di attesa per i pazienti. La cura delle patologie cerebrali ha avuto nell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) un significativo miglioramento grazie all'aggiornamento tecnologico della macchina Gamma Knife, l'impianto per la radiochirurgia in grado di trattare l'encefalo e il nervo acustico attraverso radiazioni di cobalto.

Per le malattie cerebrali complesse l'abbattimento dei tempi di attesa rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza. E la novità, mediamente, permette di ridurre i tempi di un trattamento da 90 a 50 minuti, permettendo quindi di raddoppiare il numero dei pazienti sottoposti a terapia.

L’aggiornamento tecnologico, per il quale l'Aoui ha investito un milione di euro, è stato realizzato dal servizio di ingegneria clinica diretto da Davide Fasoli ed è utilizzato dall'unità stereotassi di Borgo Trento diretta dal dottor Antonio Nicolato.

Il termine "stereotassi" si riferisce alla capacità di muoversi, di navigare nello spazio. Applicato alla neurochirurgia, indica la possibilità di erogare radiazioni ionizzanti in modo da raggiungere con estrema precisione il bersaglio prestabilito, senza danneggiare le strutture cerebrali sane circostanti e, nel caso dei trattamenti neuroradiochirurgici, senza neanche la necessità di manovre chirurgiche invasive. Praticamente, la radiochirurgia, permette di raggiungere risultati analoghi a quelli di un intervento chirurgico senza alcuna incisione o apertura del cranio.

Il macchinario con cui l'equipe del dottor Nicolato svolge queste operazioni è il nuovo Leksell Gamma Knife "Icon" che rappresenta la migliore tecnologia presente sul mercato al momento. L’aggiornamento alla strumentazione ha portato alla totale sostituzione delle sorgenti di cobalto che alimentano le unità radianti. Il cobalto è un isotopo radioattivo che ha una durata (emivita) di circa 5 o 6 anni. La sostituzione dei cilindri di cobalto è un’operazione che richiede mesi di programmazione e un’estrema specializzazione del personale coinvolto, dagli ingegneri ai medici, fino agli agenti della polizia stradale che scortano il convoglio con il carico proveniente dalla Svezia fino a Borgo Trento.

«L'esperienza veronese nel trattamento con Gamma Knife continua ad essere un punto di riferimento europeo - ha spiegato il dottor Nicolato - L'unità stereotassi è stata invitata a presentare i risultati della propria attività assistenziale, clinica e di ricerca, solo nel mese di ottobre, in ben tre congressi». E Davide Fasoli ha aggiunto: «Con questo aggiornamento, il macchinario in dotazione a Borgo Trento è il migliore in uso in Italia al momento e tra i performanti in Europa per capacità radiante per seduta. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri medici la miglior strumentazione possibile».