Pneumologia: il dottor Micheletto dell'Aoui Verona è il nuovo presidente nazionale Aipo

Per il prossimo biennio il dottor Micheletto dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è stato eletto presidente nazionale dell’associazione Aipo (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, ndr) che rappresenta oltre 1.600 membri: «Ha una struttura piramidale - spiega una nota dell'Aoui Verona - che vede all’apice un comitato esecutivo con 10 membri, un consiglio direttivo con 39 membri e un consiglio in ogni Regione d’Italia. Molto ben radicata nel territorio, l’associazione è attenta anche alle realtà locali. Nel suo ruolo istituzionale, Aipo si avvale anche della Scuola di Formazione Permanente in Pneumologia».

Alla conferenza stampa odierna erano presenti Callisto Bravi (direttore generale Aoui Verona), lo stesso Claudio Micheletto (direttore Uoc Pneumologia e neoeletto presidente nazionale Aipo), la dott.ssa Giuliana Festi (pneumologa vicaria del direttore) e Domenico Maresca (pneumologo responsabile Unità Semintensiva respiratoria). Il dg Bravi ha commentato: «Se la medicina non va avanti non è che resta ferma, torna indietro rispetto ai progressi scientifici. L’importante incarico nazionale del dott Micheletto, a cui faccio i complimenti, è testimonianza dell’altissima professionalità Aoui nella pneumologia. Grazie al dottor Micheletto le idee innovative di Verona potranno diventare patrimonio di tanti. Penso ad esempio al grande tema delle infezioni ospedaliere e all’antibiotico resistenza, che ogni anno registra in generale una mortalità del 7%. La Pneumologia - ha concluso Bravi - è uno dei reparti che per primo intercetta queste forme e che è in stretto contatto con le Malattie infettive sull’innovativo progetto di riduzione delle infezioni».

Il dottor Claudio Micheletto ha quindi dichiarato: «Per quanto riguarda le infezioni stagionali, posso dire che in Aoui, rispetto ad altre realtà nazionali, questo periodo è stato gestito molto bene, nel senso che non abbiamo avuto particolari momenti di criticità anche nei quattro giorni di festività natalizie di cui eravamo preoccupati. Grazie all'impegno di tutti i reparti interventistici, come la Geriatria e la Medicina dell'urgenza, non abbiamo avuto criticità, dimettendo anche nei giorni di Natale e Santo Stefano. L’epidemia influenzale - ha spiegato Micheletto - quest'anno ha avuto certamente caratteristiche diverse dai tre anni scorsi, quando isolamento e mascherine Covid avevano molto limitato la diffusione dell’influenza. Quest'anno siamo tornati ad avere un'epidemia classica con sintomi sicuramente più accentuati, mentre per il Covid c’è stata una limitata ospedalizzazione perché è una malattia diversa da quella che abbiamo conosciuto. Per la gestione dei casi più complicati abbiamo assicurato i letti della Semintensiva respiratoria per la ventilazione meccanica non invasiva, ma si è trattato di pochi casi».

Entrando infine nel merito del nuovo ruolo che dovrà ricoprire, il dottor Micheletto ha aggiunto: «Per quanto riguarda il mio incarico alla guida di Aipo, ringrazio l’Azienda ospedaliera perché è una struttura di alti volumi e di elevata competenza che favorisce la crescita professionale. Gli pneumologi italiani hanno dimostrato grande professionalità, adattandosi in questi anni alle necessità delle rispettive Aziende, aumentando i posti letti e dimostrando l’importanza del loro lavoro. I prossimi anni serviranno a consolidare tutto questo, con le Semintesive respiratorie che sono state più o meno strutturate in tutte le realtà nazionali, grazie alla tecnologia Covid e all’aumento delle Scuole di specialità in Italia. Siamo passati da 100 a 400 specializzandi, per un totale di circa 1.200 medici. Nei prossimi anni non avremo problemi di personale perché avremo un numero adeguato di specializzandi mentre prima non era così scontato. La nostra Pneumologia - ha poi concluso il dottor Micheletto - si è già consolidata con un ottimo organico in grado di svolgere tutte le funzioni: broncoscopia, ambulatori, endoscopia e broncoscopia d’emergenza nelle 24 ore adulti e bambini, reperibilità H24».

I complimenti del governatore Zaia

«Ancora un successo per la sanità veneta e le grandi professionalità che sa esprimere in ogni branca della medicina». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha salutato la prestigiosa nomina ottenuta dallo specialista veronese, alla guida dell’Aipo: «Complimenti e buon lavoro al neo presidente degli pneumologi italiani Claudio Micheletto, - ha aggiunto Zaia - direttore dell'unità di Pneumologia dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona».

Il governatore del Veneto ha quindi sottolineato: «Micheletto è una delle punte di diamante dell’Azienda ospedaliera scaligera. La sua esperienza e la comprovata professionalità saranno certamente preziose per l’attività di Aipo, che il nostro pneumologo guiderà per due anni».