Aoui, ripresi incontri per donne operate al seno e nuovo canale di comunicazione con urp

Un nuovo canale per permettere ai cittadini di mettersi in contatto con l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) e la ripresa degli incontri settimanali per le donne operate al seno. Aoui ha attivato in questo mese di marzo due servizi per ridurre la distanza con gli utenti e con i pazienti.

Il servizio per le donne operate al seno non è una novità, visto che era stato garantito anche in passato. A causa della pandemia, però, gli incontri settimanali dedicati alle pazienti sono rimasti sospesi per tre anni. E in questo mese sono ripresi.

Dopo le dimissioni dalla chirurgia senologica, diretta dalla dottoressa Francesca Pellini, le donne ritrovano un'occasione di confronto su qualsiasi tipo di problema. Gli incontri sono pensati per chi è già rientrata a casa e servono a dare le prime importanti indicazioni sulla gestione delle attività quotidiane. In un contesto che favorisce la socializzazione, le sedute sono guidate da fisioterapiste del reparto di recupero e riabilitazione funzionale del dottor Ermes Vedovi. Ma, oltre a ricevere risposte qualificate sui dubbi, le pazienti potranno condividere le loro esperienze e, se necessario, avere anche un supporto psicologico. Alle donne operate al seno, o sottoposte a chirurgia ricostruttiva, viene dato un appuntamento a distanza di circa 10 giorni dall'intervento direttamente dalla segreteria della breast unit. A partire dall'8 marzo, i ritrovi avvengono tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 9.15 alla sala riunioni della radiologia del Polo Confortini. E a questo incontro, dove le pazienti possono venire anche accompagnate, segue a distanza di altri 15 giorni la visita fisiatrica.

L'altra vera novità riguarda l'urp, l'ufficio relazioni con il pubblico dell'Aoui. Sul portale aziendale è stato predisposto un nuovo modo digitale e semplice per permettere agli utenti di interagire facilmente e più velocemente. Il sistema prevede tre emoticon che fanno da interfaccia a tre moduli diversi: la faccina triste con sotto scritto "Invia un reclamo" apre direttamente il modulo per le segnalazioni; l'emoticon sorridente consente di inviare un elogio e l'emoji con il punto di domanda serve a chi vuole chiedere un'informazione.

L'innovazione va nella direzione di una maggiore digitalizzazione e di una graduale riduzione dell’uso della carta, che resta comunque uno strumento a disposizione dell’utente. Oltre a questa novità, restano infatti sempre attivi tutti gli altri canali per comunicare con l'Aoui: via mail agli indirizzi urp.ocm@aovr.veneto.it per quanto riguarda Borgo Trento e urp.op@aovr.veneto.it per Borgo Roma; via posta ordinaria agli indirizzi urp di Borgo Trento o di Borgo Roma; telefonicamente ai numeri 045 8122178 (Borgo Trento) e 045 8124848 (Borgo Roma) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; di persona nelle due sedi degli ospedali dell'Aoui, possibilmente previo appuntamento.