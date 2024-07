Verona difende l'idea di una sezione locale dell'antimafia «per potenziare il controllo»

Nessuna volontà di indebolire l'antimafia di Venezia, anzi, la proposta di attivare una sezione antimafia anche a Verona va nella direzione opposta: rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata. Non si è fatta attendere la risposta del territorio scaligero all'intervento del procuratore di Venezia Bruno Cherchi durante la sua audizione in commissione parlamentare antimafia.

Mercoledì scorso, Cherchi ha espresso una netta opposizione alla richiesta avanzata dai sindaci della provincia di Verona di attivare nel capoluogo scaligero una sezione della Direzione distrettuale antimafia (Dda) e della Direzione investigativa antimafia (Dia). Un'eventualità che indebolirebbe «una già debolissima procura distrettuale di Venezia», ha dichiarato Cherchi, convinto che il problemo non sia la sede dell'antimafia «ma avere strutture in termini di uomini e capacità di risposta tecnologica».

Di fronte a questa presa di posizione l'amministrazione comunale di Verona ha replicato con un lungo messaggio condiviso anche dall'associazione Avviso Pubblico. «La nostra richiesta è la sintesi delle istanze espresse nei mesi scorsi dal territorio, rappresentate, tra l’altro, da quanto riportato in atti ufficiali, da quanto espresso dal procuratore della città, dal mondo delle imprese, e da quanto emerso nel confronto con le forze di polizia e altri organi istituzionali presenti sul territorio della provincia - hanno spiegato il Comune di Verona e Avviso Pubblico - L'ampiezza e significatività di tali istanze è peraltro inequivocabilmente rappresentata dalla sottoscrizione di tale richiesta da tutti i 98 comuni della provincia, senza alcuna distinzione di colore e corrente politica. Dare loro voce e ascolto è nelle responsabilità delle istituzioni».

«L'intento della richiesta, animata da uno spirito costruttivo e di collaborazione istituzionale, è mirato al potenziamento del controllo del presidio di legalità sul territorio, non è certamente quello di indebolire l'azione della Dda di Venezia e della Dia di Padova, cui si è sempre espresso, e qui si rinnova pubblicamente, un vivo ringraziamento per l'attività che esse hanno svolto e stanno svolgendo - hanno aggiunto da Palazzo Barbieri - La nostra richiesta, dunque, non è volta a distrarre risorse da Venezia ma, al contrario, rafforzarle potenziando la presenza sul territorio veronese. Dopo anni di negazione e di sottovalutazione della presenza del fenomeno mafioso, che esiste e si è radicato da diversi decenni come ha affermato anche il procuratore Cherchi, a Verona tutti i sindaci della provincia hanno dimostrato di avere consapevolezza che il fenomeno esiste e che esso rappresenta una minaccia attuale e concreta per la sicurezza, l'economia e la democrazia locali. Essi hanno avanzato unanimemente una proposta che, nel rispetto della propria autonomia, gli organi istituzionali competenti sono chiamati a valutare. A prescindere dalla decisione che sarà presa, è certo che l’azione della magistratura e delle forze di polizia sul territorio scaligero vadano rafforzate, insieme al personale amministrativo e ai mezzi di supporto. E la tecnologia citata dal procuratore Cherci nel corso dell’audizione è senz'altro uno strumento fondamentale per svolgere le indagini e scambiare informazioni a distanza, anche sul versante delle inchieste antimafia, ma lo è anche la presenza in loco di donne e uomini debitamente formati. Più si è vicini al problema, meglio lo si comprende, prima si interviene».

Sul tema c'è già stato un incontro positivo con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e si attende un riscontro del ministro della giustizia Carlo Nordio. «Auspichiamo che tale riscontro possa avvenire in tempi brevi e lo invitiamo sin d’ora a Verona per un confronto diretto con le realtà comunali e provinciali - hanno concluso il Comune di Verona e Avviso Pubblico - Infine, accogliamo positivamente l’annuncio della prossima venuta in Veneto e a Verona di una delegazione della commissione parlamentare antimafia, con la quale avremo modo di interloquire direttamente, fornendo maggiori dettagli sugli elementi che hanno motivato la richiesta di una sezione della Dda e della Dia a Verona».