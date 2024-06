Soldi del Ministero anticipati dal Comune per il restauro della caserma Dalla Bona

Il Comune di Verona anticiperà il finanziamento del Ministero della Difesa per l'adeguamento della caserma Gian Attilio Dalla Bona di Piazza Santo Spirito. Un intervento che consente al restauro dell'immobile di compiere un ulteriore passo avanti.

La decisione è stata presa ieri, 11 giugno, dalla giunta comunale che ha approvato le integrazioni relative ai nuovi lavori chiesti dal Ministero e al conseguente aumento dei costi. L'accordo prevedeva un finanziamento del Ministero della Difesa di 3,05 milioni di euro. Finanziamento che era stato annunciato il mese scorso e che il Comune anticiperà a copertura delle nuove opere richieste e dell’adeguamento dei prezzi per l'esecuzione dei lavori. La somma verrà poi interamente rimborsata dal Ministero entro 90 giorni dalla presentazione degli atti di liquidazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Confermati dunque i 6,7 milioni di costo per riqualificare il compendio. Di questi, 3,65 milioni sono stati stanziati dal Comune quale stazione appaltante nell’ambito del protocollo d’intesa e dell’accordo attuativo sottoscritto nel 2021 tra Ministero della Difesa, Comune di Verona e Agenzia del Demanio. Accordo volto alla rifunzionalizzazione degli immobili del comprensorio militare "Pianelli - Li Gobbi - Dalla Bona". La restante parte, pari a 3,05 milioni, è quella del Ministero della Difesa che il Comune anticiperà.

Il prossimo passo sarà l’approvazione del progetto esecutivo che darà il via libera alla gara per appaltare i nuovi lavori.

Lavori che fanno parte dell'accordo complessivo grazie al quale il Comune di Verona entrerà in possesso della caserma Rossani di Via del Minatore. Caserma in cui sarà collocato il nuovo comando della polizia locale. In cambio, i 200 militari del Comfoter di Supporto si sposteranno nella caserma Dalla Bona. Ma solo al termine della rilocazione delle funzioni militari alla caserma Dalla Bona, il Comune potrà acquisire la proprietà della caserma Rossani dal Demanio e quindi procedere con il trasferimento della polizia locale.