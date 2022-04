Anteprima in Gran Guardia della mostra "Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese"

La mostra Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese verrà presentata al pubblico in una speciale anteprima. L’appuntamento è per domani, 19 aprile, alle 17.30 in Gran Guardia, con un incontro di presentazione appositamente realizzato dai curatori dell'esposizione Francesca Rossi, Gianni Peretti, Edoardo Rossetti.

L'ingresso all'incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili e non è necessaria la prenotazione. I partecipanti sono tenuti a indossare la mascherina e a esibire il Green Pass.

La conferenza verrà inoltre trasmessa anche in streaming sul canale YouTube dei Musei di Verona.

La mostra aprirà dal prossimo 13 maggio in Gran Guardia ed è la prima volta che Verona dedica un grande approfondimento al grande artista rinascimentale attivo tra Verona, Mantova, Milano e Casale. Un viaggio nella vicenda itinerante di Caroto visto a confronto con i suoi contemporanei, addentrandosi in una stagione di vivacissima fioritura di arti, archeologia, scienze naturali e collezionismo.

Oltre 100 saranno le opere esposte, provenienti dalle collezioni civiche e da alcune delle più prestigiose collezioni italiane ed estere, su un percorso espositivo articolato in nove sezioni arricchite da tre innovative istallazioni multimediali con proiezioni e ricostruzioni immersive di contesti.

Il progetto espositivo è frutto di ricerche che hanno coinvolto vari istituti del sistema museale veronese, dal Museo di Castelvecchio, in qualità di capofila, al Museo degli Affreschi Cavalcaselle, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo Lapidario Maffeiano e Museo di Storia Naturale, accanto a un'ampia rete di collaborazioni inter-istituzionali e prestiti, con un ruolo cruciale svolto da due partner scientifici, i musei di Palazzo Ducale di Mantova e del Castello Sforzesco di Milano.