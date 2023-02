Il Volo annuncia due nuovi concerti a Verona: al via le prevendite per le date esclusive in Arena

Il Volo torna in concerto in Italia l’1 e il 3 maggio 2023 all’Arena di Verona con "Tutti per uno", due esclusive date che vedranno protagonisti i tre cantanti amati in tutto il mondo che per l'occasione verranno accompagnati dall’orchestra. L’appuntamento nell’anfiteatro scaligero, famoso in tutto il mondo, è da anni una delle tappe irrinunciabili per Il Volo e tra le più attese dai fan.

L’atmosfera da sogno che l’Arena di Verona regala è la perfetta cornice per le tre inconfondibili voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Le prevendite per gli iscritti al fan club ufficiale de Il Volo apriranno giovedì 9 febbraio alle ore 11, mentre le prevendite su Ticketone.it e nei punti vendita abituali saranno disponibili da venerdì 10 febbraio sempre alle ore 11.

Prima dei due concerti in Italia, il trio si esibirà in America Latina continuando l’acclamato tour "Il Volo – live in concert" che lo scorso anno lo ha portato in Canada, Nord America, Giappone e Australia. Un concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album "10 Years", e nuovi brani estratti dall’ultimo disco "Il Volo sings Morricone" dedicato al maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il 2022 di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si era concluso con il grande successo di share del concerto “Natale a Gerusalemme”, trasmesso il 24 dicembre su Canale 5 in prima serata. Un’esibizione unica e suggestiva dalla Torre di Davide che era stata il programma più seguito della prima serata. Un importante tassello che si è aggiunto alla carriera de Il Volo, che ora si appresta a trascorrere insieme ai suoi fan in tutto il mondo un 2023 all’insegna di tante nuove emozioni. Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.friendsandpartners.it.