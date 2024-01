Dopo le proteste il libro del generale Vannacci non sarà presentato nell'Hotel dov'era previsto il convegno a Verona

Nella serata di giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore 20.30 presso l'Hotel San Marco in via Longhena a Verona, avrebbe dovuto tenersi l'incontro di presentazione del libro "Il mondo al contrario" alla presenza dell'autore, il generale Roberto Vannacci. Tuttavia, notizia di oggi, venerdì 5 gennaio, è che la struttura alberghiera dove avrebbe dovuto tenersi l'appuntamento ha deciso di ritirare la propria disponibilità.

Attraverso un breve post pubblicato sui social, infatti, l'hotel di via Longhena ha comunicato:

«L'Hotel San Marco di Verona ha ricevuto l'incarico di ospitare il convegno presentazione del libro "Il mondo al contrario" da terze parti. Vogliamo qui dichiarare che per motivi di sicurezza non ospiteremo il convegno».

La decisione arriva dopo che nella giornata di ieri, giovedì 4 gennaio, era stato annunciato un presidio di protesta un'ora prima della presentazione del libro, proprio davanti all'Hotel San Marco, da parte di una serie di sigle di attivisti che vanno dal Circolo Pink Lgbte Verona a Potere al popolo - Veneto, passando per Rifondazione Comunista Verona, Laboratorio Autogestito Paratodos e Osservatorio Migranti Verona, quindi il Sat Pink e Infospazio 161. Gli stessi attivisti che ieri motivavano la decisione con la «convinzione che l’odio non possa avere spazio di azione e di parola», quest'oggi hanno quindi rilasciato una nuova nota, nella quale affermano: «L'hotel San Marco di Verona, dopo le nostre pressioni e la comunicazione di un presidio, ci comunica tramite mail e pubblicazione sui social, che la presentazione del libro "Il mondo al contrario" del generale Vannacci del prossimo 11 gennaio è stata annullata. Il presidio - proseguono gli attivisti - verrà spostato quando sapremo dagli organizzatori la nuova location. Pare che nessuno voglia ospitare a Verona il Vannacci e il suo libro».

Sulla vicenda si è però innescata un'accesa coda polemica, patrocinata anzitutto dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi che, unitamente all'ex parlamentare della Lega ed oggi presidente del Centro studi Suvorov Vito Comencini, avrebbe dovuto presentare il libro insieme all'autore. Alla notizia dell'annullamento dell'incontro, infatti, il consigliere Valdegamberi ha dichiarato: «È inaccettabile che in un paese libero e democratico venga impedita la presentazione di un libro. È quello che sta accadendo a Verona, dove non è possibile ospitare la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci "Il Mondo al Contrario"». Quindi l'attacco nei confronti delle associazioni che avevano indetto il presidio di contestazione dell'evento: «Attraverso i social - ha affermato Stefano Valdegamberi - dicono che nessuno a Verona vuole ospitare Vannacci e il suo libro. Questo non è vero, perché sono loro che con la violenza impediscono una pacifica esposizione delle idee altrui».

Lo stesso consigliere regionale Stefano Valdegamberi ha quindi precisato che la presentazione del libro avverrà ugualmente giovedì 11 gennaio, sempre alle ore 20.30, ma in un'altra sede: «Noi crediamo nella democrazia e nella libertà di parola - ha aggiunto Valdegamberi - e quindi Roberto Vannacci sarà comunque a Verona, in una nuova sede che sarà resa nota nei prossimi giorni. Nessuno cede al ricatto - ha concluso il consigliere regionale Stefano Valdegamberi - la presentazione del libro rimane confermata nella data e nell'ora. Giovedì 11 gennaio alle 20.30».