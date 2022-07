A Bovolone oggi non si potrà mangiare la "Pastasciutta antifascista"

«Comunichiamo con rammarico l'annullamento della "Pastasciutta antifascista" di domenica 24 luglio a Bovolone». Lo annuncia una nota siglata da Giacomo Segantini dell'Anpi Basso Veronese, nellla quale poi si legge: «A due giorni dall'evento ci è stato revocato l'utilizzo della struttura inizialmente concesso. Le motivazioni addotte di possibili problemi di ordine pubblico - viene ancora aggiunto nella nota dell'Anpi Basso Veronese - sono inconsistenti: le forze dell'ordine preposte ne avevano garantito il regolare svolgimento. Saremo comunque presenti davanti al CSS Casella domenica 24 luglio dalle ore 18 per scusarci con le persone che non avranno ricevuto questo avviso».

In merito alla vicenda, è comparso nelle scorse ore un breve e piuttosto criptico messaggio affidato ai social da parte dell'amministrazione comunale. Più in particolare, sulla pagina Facebook del Comune di Bovolone si legge quanto segue:

«Dato i recenti fatti, come Amministrazione ribadiamo che non abbiamo concesso il patrocinio all'evento ospitato dalla Contrada Casella in programma il 24 Luglio e nemmeno abbiamo supportato economicamente l'iniziativa. Nella libertà di pensiero, e nel rispetto di ogni ideale, ogni altra versione dei fatti non corrisponde al vero».