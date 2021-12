Nuovo stop per la Montefortiana, non si correrà neanche nel 2022

«Non avremmo mai voluto dare questo annuncio: è stata annullata la 46esima edizione della Montefortiana, assieme alle Ecomaratone e alla Maratonina». Ancora una volta, il gruppo sportivo dilettantistico Valdalpone ha dovuto rinunciare alla manifestazione podistica prevista per il 22 e 23 gennaio 2022. Già in questo 2021, la Montefortiana non si era potuta correre a causa del coronavirus. E per lo stesso motivo non si correrà neanche il mese prossimo.

«Nonostante il continuo aggravarsi della situazione pandemica nelle ultime settimane ed in particolar modo negli ultimi giorni, abbiamo sempre creduto che la Montefortiana 2022 si dovesse fare - si legge nel comunicato diffuso dal Gsd Valdalpone - Eravamo pronti in tutto: iscrizioni a buon ritmo, percorsi ben definiti, pacchi gara pronti, entusiasmo come ai bei tempi; questo però non è bastato». Gli organizzatori si sono confrontati con l'amministrazione comunale di Monteforte d'Alpone, con le forze dell’ordine e con la protezione civile e durante il vertice «è emersa purtroppo la mancanza dei requisiti principali per la sicurezza nell’accogliere tutta quella folla gioiosa di podisti che dovevano animare la nostra Montefortiana», ha spiegato il gruppo sportivo dell'Est Veronese, il quale ha dovuto prendere l'ennesima decisione sofferta.

«Non abbiamo cercato date alternative - ha concluso la Gsd Valdalpone - Non è nel nostro stile, anche per non irritare altre importanti manifestazioni. Terremo ovviamente validi i pettorali già assegnati della non competitiva, che potranno essere utilizzati per la prossima edizione del 2023, come del resto terremo valide tutte le iscrizioni delle competitive. Ci scusiamo se questa decisione potrà creare una giustificata delusione, ma pensiamo che in questi momenti, il sacrificio della rinuncia possa aprire le porte ad una pronta, e speriamo definitiva, ripresa della nostra immancabile attività sportiva».