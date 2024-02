Carnevale, annullata la cavalcata di Tomaso da Vico. Traguardi: «Atteggiamento provocatorio e polemico del Comitato»

«Dopo la sfilata dei carri del Venardi Gnocolar, il Comitato Bacanal annulla anche la tradizionale cavalcata di Tomaso da Vico». È il movimento Traguardi, che compone la maggioranza di Palazzo Barbieri che sostiene il sindaco di Verona Damiano Tommasi, a dare notizia della decisione e a chiedere spiegazioni al Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco.

«Ci amareggiano queste decisioni improvvise di cancellare all'ultimo minuto dei riti imperdibili per tantissimi cittadini e cittadine - spiegano da Traguardi -. Ma ci amareggia ancora di più l’atteggiamento inspiegabilmente polemico e provocatorio del presidente del Bacanal Valerio Corradi, che parla di “mancanza di collaborazione” da parte dell’Amministrazione, come se la “collaborazione” si misurasse con la presenza o meno del sindaco agli eventi del Carnevale».

Quello del 2024 è dunque un carnevale ricco soprattutto di tensione. Alla richiesta del Comune di presentare la necessaria documentazione per la sfilata del Venardì Gnocolar sono infatti arrivate le prime polemiche, seguite dall'annullamento di quest'ultima deciso proprio dal Comitato che ha lasciato di sasso Palazzo Barbieri: il meteo infatti, pur non essendo dei migliori, sembrava consentire comunque lo svolgimento dell'evento, ma non secondo il Comitato che ha optato per l'annullamento, salvo poi chiedere di trovare una nuova data. Impresa certamente non facile, vista la portata dell'evento.

Si arriva così alla giornata di domenica, con le parole di Corradi sulla stampa locale e l'annullamento della tradizionale cavalcata di Tomaso da Vico: «Il Comitato Bacanal sa bene che il Comune ha fatto di tutto per garantire lo svolgimento del Carnevale veronese, accompagnando gli organizzatori passo dopo passo e arrivando persino a convocare una seduta straordinaria della Giunta per integrare in tempo utile per la sfilata dei carri la documentazione richiesta dal Cosp. Si può forse definire tutto questo una “mancanza di collaborazione”? Lo chiediamo al Bacanal, che oltretutto, pur avendo fatto pervenire la richiesta “a mezzo stampa” e non per vie ufficiali, ha comunque ottenuto la disponibilità del Comune a cercare una soluzione alternativa».

Da Traguardi chiedono dunque spiegazioni, come il Comune aveva già chiesto in occasione della sfilata del Venardì Gnocolar: «Dopo il via libera da parte delle autorità competenti, la decisione di annullare l’evento poteva essere presa soltanto dal Bacanal e così è stato, infatti, anche per la cavalcata di Tomaso Da Vico. Chi ha fatto queste scelte può spiegare chiaramente alla città cos’è accaduto, oppure decidere di non farlo, ma senza arrampicarsi sugli specchi e soprattutto senza scaricare la responsabilità su qualcun altro».