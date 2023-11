Primo anniversario della panchina bianca in memoria di Lorenzo Casini

Primo anno della ricorrenza della panchina bianca dedicata a Lorenzo Casini, il giovane deceduto nel 2019 a 22 anni nella sua abitazione di Costermano. Un decesso su cui la procura di Verona ha riaperto le indagini ipotizzando il reato di omicidio.

Indagini che sono state riaperte grazie all'attivismo della madre di Lorenzo, Elisabetta Casini, la quale in ricordo del figlio ha fatto installare una panchina bianca a Garda. Domani, 5 novembre, ricorre il primo anno dall'inaugurazione della panchina ed Elisabetta Casini ha organizzato un momento in cui sarà ricordato il figlio.

Il punto di ritrovo sarà alle 14.30 al cimitero di Garda per una preghiera per Lorenzo. E alle 15 ci si sposterà alla panchina bianca, in Via San Francesco d'Assisi. «La panchina bianca accoglie per far riposare ma anche per far pensare e ricordare - ha dichiarato Elisabetta Casini - È un invito a provare empatia. È un simbolo per ricordare il mio Lorenzo e tutte le vittime innocenti che ogni giorno subiscono violenza e perdono la vita».