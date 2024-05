Per i 160 anni della Croce Rossa, Gran Guardia illuminata e bandiera in Comune

Anche Verona si prepara a commemorare i 160 anni dalla nascita della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un'importante ricorrenza che si celebrerà in Gran Guardia oggi, 10 maggio, alle 20.30.

L'incontro in Gran Guardia non sarà solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo cruciale che la Croce Rossa continua a svolgere nel fornire assistenza umanitaria, supporto e conforto a chi ne ha bisogno, in ogni parte del mondo e in ogni situazione di emergenza. Al termine dell’evento, il monumento verrà illuminato di rosso, simbolo tangibile di solidarietà e impegno per la causa umanitaria, e verrà consegnata al Comune la bandiera della Croce Rossa, segno dell’unità e della collaborazione tra istituzioni e volontari.

La data scelta per la commemorazione non è casuale, perché vuole essere un omaggio alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ricorre ogni anno l'8 maggio, e che coincide con il giorno di nascita del fondatore del movimento Jean Henry Dunant.

Proprio a ridosso della Battaglia di Solferino, Dunant, colpito dalle drammatiche condizioni in cui versavano i feriti sul campo di battaglia, radunò un gruppo di collaboratori e scrisse, il 22 agosto 1864, la Prima Convenzione di Ginevra, un documento storico firmato da dodici paesi europei che ha gettato le basi del diritto internazionale umanitario contemporaneo.

La Croce Rossa Italiana da oltre 140 anni è una presenza consolidata nel tessuto sociale di Verona, testimoniando un legame profondo con la città. Fin dagli esordi, la sede venne individuata in Via Sant’Egidio 10, grazie al supporto del Conte Miniscalchi Erizzo, figura di spicco nel primo comitato. Nel corso degli anni, l’attività della Croce Rossa a Verona ha rispecchiato gli obiettivi strategici della federazione Internazionale, contando oggi circa 400 volontari.

«L'obiettivo di ciascun volontario è di portare aiuto e sollievo, senza discriminazione alcuna, in qualsiasi forma e modo questo si possa tradurre nella pratica - ha sottolineato il presidente della Croce Rossa di Verona Enrico Fabris - Lo slogan che lo ricorda è infatti "essere ovunque e per chiunque"».