A Soave si è celebrato l'80esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka

Si è svolta sabato 4 febbraio a Soave la commemorazione dell’80esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka. I fatti d’arme vissuti dai soldati italiani sono stati ricordati in occasione del 14esimo pellegrinaggio al monumento nazionale ai caduti di tutte le patrie nella campagna di Russia.

Il contesto storico

Come ricordato dall'Associazione Nazionale Alpini in un documento che ripercorre i drammatici avvenimenti accaduti durante la Seconda guerra mondiale, «nall'autunno 1942 il Corpo d'Armata Alpino, costituito dalle tre divisioni alpine Cuneense, Tridentina e Julia, era schierato sul fronte del fiume Don, affiancato da altre divisioni di fanteria italiane, da reparti tedeschi e degli altri alleati, rumeni e ungheresi».

Il giorno 15 dicembre, con «un potenziale d'urto sei volte superiore a quello delle nostre divisioni», i Russi «dilagarono nelle retrovie accerchiando le Divisioni Pasubio, Torino, Celere e Sforzesca schierate più ad Est». Queste ultime, «dovettero sganciarsi dalle posizioni sul Don, iniziando quella terribile ritirata che, su un terreno ormai completamente in mano al nemico, le avrebbe in gran parte annientate con una perdita di circa 55.000 uomini tra caduti e prigionieri».

A distanza di mesi, «Il 6 marzo 1943 cominciarono a partire da Gomel le tradotte che riportavano in Italia i superstiti del Corpo d'Armata Alpino; il giorno 15 partì l'ultimo convoglio e il 24 tutti furono in Patria. Mentre per il trasporto in Russia del Corpo d'Armata Alpino erano stati necessari 200 treni, per il ritorno ne bastarono 17. Sono cifre eloquenti, - sottolinea l'Associazione Nazionale Alpini - ma ancor più lo sono quelle dei superstiti: considerando che ciascuna divisione era costituita da circa 16.000 uomini, i superstiti risultarono 6.400 della Tridentina, 3.300 della Julia e 1.300 della Cuneense».

La cerimonia a Soave

La cerimonia ha avuto inizio dalla sede municipale di Palazzo del Capitano dove il sindaco di Soave Matteo Pressi ha accolto le autorità militari e civili. Dalla sede del municipio, unitamente ai numerosi cittadini intervenuti, il corteo ha raggiunto il monumento ai caduti di piazza Costituzione dove ha avuto luogo la l’alzabandiera conclusasi con l’accensione della "lampada votiva" che riproduce il sottopasso ferroviario di Nikolajewka, teatro dell'eccidio e punto d'inizio della ritirata. Successivamente, davanti al monumento nazionale dedicato ai caduti di tutte le patrie nella campagna di Russia, le autorità hanno deposto una corona d’alloro.

Le celebrazioni si sono concluse all’auditorium della Cantina Rocca Sveva dove il comandante delle forze operative terrestri di supporto, il generale di corpo d’armata Massimo Scala, ha ripercorso gli episodi storici della drammatica battaglia di Nikolajewka di fronte a circa 500 spettatori, tra cui 150 studenti degli istituti secondari di II Grado "Guarino Veronese" e "Dal Cero" di San Bonifacio. Questi ultimi hanno esposto i lavori di una ricerca di approfondimento sulla battaglia di Nikolajewka.