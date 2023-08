Al via le iniziative per celebrare i 150 anni dalla scomparsa di Marcantonio Bentegodi: «Ha lasciato traccia in tante generazioni»

L’eredità culturale, ma soprattutto valoriale, che Marcandonio Bentegodi ha lasciato a Verona, sottolinea una nota di Palazzo Barbieri, «continua a tramandarsi negli anni come, probabilmente, uno dei più grandi esempi di mecenatismo e amore per la propria città». Pertanto, prosegue la nota del Comune, è «fondamentale mantenerne vivo il ricordo, attraverso iniziative che illustrano e condividono il grande contributo dato, come quelle iniziate oggi, 9 agosto, nella ricorrenza dei 150 anni dalla sua morte avvenuta nel 1873».

Così nella mattinata di mercoledì 9 agosto, al Pantheon “Beneficis In Patriam” del Cimitero Monumentale di Verona, c’è stata una commemorazione ufficiale alla quale sono intervenuti il sindaco Damiano Tommasi, l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, e i rappresentanti della Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” del Cimitero Monumentale di Verona, dell’Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune, della Fondazione Bentegodi, dell'Archivio di Stato e della Società Letteraria di Verona, promotori delle iniziative legate alla ricorrenza che proseguiranno da settembre in varie location della città.

«L’eredità di Marcantonio Bentegodi probabilmente va al di là di quello che immaginava anche lui stesso - ha detto il sindaco Damiano Tommasi -. Ha infatti lasciato traccia in tante generazioni di veronesi, principalmente attraverso lo sport. Al suo nome sono legati una struttura come lo stadio e anche la Fondazione, che da sempre sta plasmando, e continuerà a farlo, numerose generazioni di sportivi e di sportive, che nello sport hanno avuto oltre che ai successi internazionali anche una formazione umana, che probabilmente è il lascito più importante di questa figura così rilevante per la città».

Durante la cerimonia sono intervenuti il presidente dell’Associazione consiglieri emeriti Silvano Zavetti, la Presidente della Commissione per le onoranze nel Pantheon del Cimitero monumentale di Verona Francesca Tamellini il direttore di AGEC Marco Peretti e altri organizzatori delle celebrazioni. Infine il sindaco Damiano Tommasi ha scoperto una nuova targa dedicata a Marcantonio Bentegodi davanti alla tomba di famiglia.

«Siamo qui per portare un segno concreto a ricordo di Marcantonio Bentegodi - spiega l’assessora alla Cultura Marta Ugolini - la cui memoria, a partire da questo momento, sarà celebrata attraverso incontri culturali e mostre. Non saremo oggi a commemorare tutto questo se l’Associazione Consiglieri Emeriti e la Commissione Pantheon non avessero fatto un lavoro davvero prezioso di raccolta di informazioni su Bentegodi e di messa a punto di un palinsesto di eventi che ci saranno a settembre per ricordare la sua figura. Per questo dobbiamo ringraziare in particolare l’ex consigliera emerita Francesca Tamellini per l’impegno profuso nella realizzazione di questo articolato programma, dedicato al riconoscimento e al ricordo di Bentegodi, una figura davvero importante della città, che diversamente da altre persone oggi, non era interessato ad apparire ma a fare per il bene della comunità veronese».

«La memoria di Bentegodi - ha affermato il presidente Silvano Zavetti - va ripensata, in quanto è stato molto di più di quanto si possa immaginare. Noi Consiglieri Emeriti lo ricordiamo perché era uno di noi, una persona presente in molte occasioni senza però apparire più di tanto. Svolse molte opere di beneficenza anche in vita, ma soprattutto lascia una grande eredità per lo sport ma anche per l’istruzione e il miglioramento della vita dei veronesi». Francesca Tamellini ha poi aggiunto: «È importante mettere in evidenza il carattere e la figura di Bentegodi in generale, non solo per lo sport. Egli infatti è stato ben altro, anche un patriota con un senso di impegno civico fortissimo. L’onorificenza di oggi vuole essere un riconoscimento così come rendere pubblica la sua persona, che è stata e dovrà essere un esempio per il prossimo».

Dal 22 settembre prenderanno il via tutta una serie di eventi culturali, sportivi e informativi dal titolo “150 Marcantonio Bentegodi” lcome una mostra a Palazzo Barbieri, una all’Archivio di Stato e un’esposizione realizzata dalla Società Letteraria. Per l’occasione è stata realizzata una mappa dedicata ai luoghi legati a Bentegodi, un audio-tour digitale, ma anche attività didattico-sportive, giornate di studi e convegni. Venerdì 27 ottobre verrà apposta una targa sulla facciata di Palazzo "Pindemonte-Bentegodi", casa in cui visse in via Leoncino 5. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Verona alla pagina dedicata all’indirizzo: https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=87935.

Il programma delle iniziative

22 settembre - 15 ottobre 2023. “Marcantonio Bentegodi: mostra documentaria diffusa” con tre mostre realizzate in diversi luoghi della città che tracciano la storia, l'importanza e il contesto della figura del Bentegodi:

Mostra documentaria, organizzata dall'Archivio Generale del Comune, realizzata presso l’atrio di Palazzo Barbieri ed aperta al pubblico a titolo gratuito

Mostra storica documentale presso l’Archivio di Stato di Verona, dove è conservato il testamento olografo del Bentegodi

Esposizione realizzata dalla Società Letteraria di Verona

Realizzazione di un dépliant - mappa intitolata “Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore”, dedicata ai luoghi legati alla figura del filantropo, con la presentazione del percorso delle mostre, contenuti delle stesse ed orari di apertura al pubblico. Creazione di un audio-tour digitale, con l’APP IZI-Travel, una piattaforma aperta che consente di creare audioguide gratuitamente.

23 settembre 2023. Palazzo Paletta dai Prè (via Arcidiacono Pacifico n. 6, Verona): “L’allenamento della forza muscolare. Nel giovane, nell’ adulto, nell’anziano”, convegno medico sportivo. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Bentegodi, presenta alcune linee guida comportamentali e metodologiche per migliorare l'allenamento a tutte le età.

29 settembre 2023 – Palazzo della Gran Guardia. Una giornata di studi presieduta dall'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti con la partecipazione di relatori della Società Letteraria, dell'Università di Verona, dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, della Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam”. Saranno approfonditi i molteplici contesti della vita di Marcantonio Bentegodi, la sua personalità e l'impatto che ebbe sulla città di Verona.

27 ottobre 2023 Apposizione di una targa sulla dimora di Marcantonio Bentegodi: Apposizione di una targa commemorativa sulla facciata di Palazzo "Pindemonte-Bentegodi", casa in cui visse lo stesso, in via Leoncino 5 a Verona. L’iscrizione ricorda la figura di Bentegodi quale generoso sostenitore dell'istruzione e dello sport a Verona, e testimonia la gratitudine del Comune e della Fondazione Bentegodi. Ottobre - dicembre 2023 Attività sportiva dedicata a Bentegodi. Realizzazione di un'iniziativa presso uno degli impianti sportivi comunali, con la collaborazione della Fondazione Bentegodi.

Ottobre - dicembre 2023 – Asilo d'Infanzia Bentegodi: Attività didattiche presso la scuola d’infanzia intitolata al Bentegodi, per far conoscere e valorizzare l’impegno educativo del filantropo. Giornata aperta alle famiglie con la presentazione delle esperienze e delle ricerche dei bambini sulla figura di Bentegodi.