Anniversari di matrimonio in Gran Guardia: per Maria e Lino è il 70esimo. Sboarina: «Un esempio per tutti»

Maria e Lino, due vite che da 70 anni camminano mano nella mano. Un traguardo più unico che raro per i due veronesi convolati a nozze negli anni cinquanta. Mercoledì pomeriggio erano in Gran Guardia a ritirare il riconoscimento del Comune per l’importante anniversario. Ancora una volta insieme. Alle loro spalle tanti altri coniugi che, a quel traguardo, sperano di arrivarci nei prossimi anni.

Negli ultimi due mesi il sindaco Sboarina ha festeggiato 1.200 coppie scaligere che, dal 2020 ad aprile 2022 hanno superato i 50 anni di matrimonio. La pandemia, infatti, aveva imposto uno stop alle cerimonie, ma con il ritorno alla normalità l’amministrazione è tornata ad omaggiare gli sposi più longevi. Ieri l’ultimo appuntamento. Un centinaio le coppie di sposi non più giovincelle che si sono date appuntamento nell’auditorium della Gran Guardia, dove ad attenderle c’era il sindaco, pronto a congratularsi.

Anniversari di matrimonio in Gran Guardia: le targhe consegnate agli sposi

Momenti di emozione visibile e palpabile, amplificata dalla voce della cantante soprano Francesca Bortoli, che ha voluto partecipare alla cerimonia regalando ai festeggiati alcune delle più famose arie. «Voi siete un esempio per tutti – ha detto il sindaco Federico Sboarina - per i vostri nipoti e i loro coetanei che vedono in voi l’amore vero, per le giovani coppie che possono imparare cosa significa stare assieme, formare e guidare una famiglia, per gli adulti, i vostri figli, che avete accompagnato fino ad oggi. Qui si celebra la famiglia. E la vita, con le cose belle, le difficoltà, sacrifici e traguardi. In questi anni voi avete contribuito a costruire un pezzo della nostra città, e questo è il momento per ringraziarvi. In questi mesi, festeggiare insieme a tutti voi è stato un momento di grande gioia. Abbiamo affrontato due anni complicati, ma voi siete la testimonianza di come la vita può essere bella superando crisi e difficoltà. Per questo l’emozione di queste celebrazioni si moltiplica».