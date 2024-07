Da "Le onde del passato" a Gardaland: una giornata di svago in famiglia per Anna Valle nel parco divertimenti veronese

Archiviate le riprese della nuova fiction Le onde del passato, la splendida Anna Valle ha optato giovedì scorso per una giornata all’insegna della spensieratezza e del divertimento al Gardaland Resort, insieme al marito Ulisse Lendaro e al figlio Leonardo. Tra i tanti vip, volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno deciso di concedersi una piccola vacanza a Gardaland in cerca di relax, divertimento e adrenalina in compagnia delle persone più care, famiglie e gruppi di amici, c'è dunque anche l’ex Miss Italia.

Anna Valle è stata recentemente impegnata sul set della nuova fiction all’Isola d’Elba per ben cinque mesi. Dopo una giornata trascorsa tra le attrazioni più adrenaliniche del Parco di Gardaland, Anna, Ulisse e Leonardo hanno assistito al Magic Show "!MPOSSIBLE" in scena al Gardaland Theatre. Si tratta di uno spettacolo di magia ed illusionismo altamente spettacolare in stile Las Vegas.

Immancabile per la famiglia, inoltre, anche un giro sulla nuovissima Wolf Legend: una drop & twist tower che regala emozioni uniche con le sue salite, discese e giri mozzafiato da 25 metri di altezza, prima di precipitare nelle fauci spalancate di uno scenografico lupo.