La veronese Anna Toso tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati da Mattarella

Si allunga la lista degli Alfieri del Lavoro veronesi nominati dal presidente della Repubblica. Ieri, 18 ottobre, Sergio Mattarella ha consegnato l'attestato d'onore e la medaglia a 25 giovani italiani che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. E tra questi neo-diplomati c'era anche Anna Toso, 19enne di Legnago, la quale ha concluso gli studi all'istituto tecnico Minghetti con una votazione media del quadriennio di 9,94 su un massimo di 10. «E negli ultimi due anni di superiori - ha aggiunto - ho frequentato anche dei corsi online tenuti da una scuola e da professori negli Stati Uniti. E questo mi ha permesso di ottenere un doppio diploma, oltre a quello italiano anche quello statunitense di high school».

Anna Toso, dopo il diploma, era stata ammessa all'università di Londra ma per motivi economici non è potuta entrare. Ad attenderla c'è comunque un brillante futuro nelle relazioni internazionali, visto che comunque sta continuando gli studi all'estero. La giovane veronese, infatti, si sta formando nella Liberal Arts and Sciences: Global Challenges dell'università Leiden de L’Aja, in Olanda.

«Mi congratulo con i giovani alfieri - ha detto Mattarella nel suo discorso - Hanno ottenuto nei loro percorsi di studi le valutazioni più elevate. Non bastano doti personali e l’impegno per conseguire alti traguardi: è necessaria anche la passione. Sentimento che, vi auguro, non vi abbandoni mai».

E insieme alle congratulazioni di Mattarella, Anna Toso ha ricevuto anche quelle del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale si è complimentato anche con l'altro Alfiere del Lavoro veneto, il bellunese Lorenzo Citterio. «Due giovani che rendono orgoglioso il Veneto e che hanno indicato la via da seguire a tanti loro coetanei - ha detto Zaia - Esempi virtuosi, di ragazzi normali e volonterosi che hanno imboccato la via maestra della vita, ai quali rivolgo i miei più sinceri complimenti. Anna e Lorenzo hanno davanti tutta la vita per progredire e affermarsi nelle discipline che sceglieranno, ma già oggi sono l’emblema di un mondo giovanile veneto che si caratterizza per il possesso di grandi qualità e si candida a guidare con successo il futuro. Bravissimi loro e bravissimi anche gli insegnanti che li hanno portati a questo risultato, e le scuole che hanno frequentato».