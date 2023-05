«Servo dei cacciatori», striscioni di 100% Animalisti contro Giuseppe Cruciani

Striscioni contro Giuseppe Cruciani sono stati appesi ieri sera, 22 maggio, a Soave, paese che domenica prossima ospiterà il giornalista per la presentazione del suo libro. L'azione è stata firmata e rivendicata dell'associazione 100% Animalisti, la quale ha voluto attaccare il conduttore della popolare trasmissione radiofonica La Zanzara per le posizioni da lui prese in favore della caccia e dell'abbattimento dell'orsa JJ4 in Trentino.

Prenderà il via giovedì prossimo la decima edizione di Soave Città del Libro, festival letterario che per quattro giorni porterà in uno dei borghi più belli d'Italia tantissimi autori. Ed uno di questi autori è stato preso di mira ieri dagli animalisti. È Giuseppe Cruciani che domenica 28 maggio in Piazza Mercato Grani presenta il suo libro "Coppie, viaggio nei desideri che ci tengono insieme".

Ma non è per il suo libro che 100% Animalisti ha attaccato Cruciani. Il giornalista, infatti, è noto per il suo stile provocatorio e caustico. Uno stile che spesso lo porta al centro di accese diatribe, come ad esempio quella sulla caccia. Cruciani è a favore della caccia e questo ha attirato contro di lui le critiche di vegani e animalisti. Inoltre, in quest'ultimo periodo, dai microfoni de La Zanzara, il conduttore radiofonico è intervenuto più volte sulla storia dell'orsa JJ4, che si presume abbia ucciso un runner in Trentino. Il destino dell'animale è ancora incerto. L'associazione 100% Animalisti è tra chi lo vorrebbe salvare. Cruciani e il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, invece, sono tra chi lo vorrebbe abbattere.

Contro l'abbattimento di JJ4, gli animalisti hanno già organizzato manifestazioni ed i militanti di 100% Animalisti si sono fatti sentire con striscioni e con il blocco di una corsia del casello di Verona Nord. Ieri sera, il bersaglio della loro contestazione è stato Cruciani, che domenica sarà a Soave. Proprio sotto un cartello all'ingresso di Soave e sulle panchine di Piazza Mercato Grani, gli animalisti hanno appeso degli striscioni che definiscono Cruciani «servo dei cacciatori» e «nemico degli animali».

E questi striscioni potrebbero non essere l'unica iniziativa di 100% Animalisti. Nella loro rivendicazione, i militanti hanno scritto: «Abbiamo pensato di dar a Cruciani un benvenuto solo per il momento virtuale. Domenica forse ci saranno sorprese».