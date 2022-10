In gommone sull'Adige animalisti mostrano striscione per i beagle della Aptuit

La lotta di 100% Animalisti per i beagle consegnati un anno fa alla Aptuit di Verona continua senza soste.

Sabato scorso, 8 ottobre, i militanti del movimento animalista hanno percorso una tratto cittadino dell'Adige in gommone per esporre uno striscione (qui il video). In questo modo è stata ribadita la richiesta di rimettere in libertà i cani di razza beagle trasportati nel settembre dell'anno scorso all'interno della Aptuit di Via Fleming, azienda che fa parte della multinazionale di ricerca farmaceutica Evotec.

Lo striscione, in lingua inglese, ha catturato l’attenzione di numerosi cittadini e turisti. Gli attivisti hanno poi fatto una sosta a Castelvecchio e informato i passanti.