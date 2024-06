Animalisti in gommone sull'Adige: «In Trentino uccidono orsi e lupi»

Sono saliti su un gommone se lungo l'Adige hanno esposto il loro striscione in lingua inglese, con la scritta: «In Trentino uccidono orsi e lupi. Aiuto». Nuovo blitz di 100% Animalisti, che ieri, 16 giugno, hanno scelto il fiume di Verona per proseguire nei loro attacchi rivolti alla Provincia Autonoma di Trento.

Gli attivisti avevano già esposto il loro striscione in altri luoghi pieni di turisti, in modo da rovinare l'immagine promozionale del Trentino. Due settimane fa, avevano scelto il cortile di Giulietta. E nell'ottobre scorso, avevano protestato all'aeroporto Valerio Catullo. Ieri, hanno usato l'insolita modalità del giro in gommone sull'Adige, fermandosi vicino ai ponti del capoluogo scaligero per spiegare le loro ragioni.

«Lo scopo - hanno dichiarato i militanti ad Ansa - è far conoscere la politica della giunta provinciale di Trento che insiste nella criminalizzazione degli animali e nella ricerca di ogni pretesto per abbatterli. Seguono i desideri di cacciatori, speculatori, allevatori, insomma della parte più arretrata della popolazione trentina. Mentre ipocritamente sbandierano immagini di boschi e montagne, presentandosi come un Eden ecologico, la realtà è ben diversa. Lo striscione in lingua inglese, rivolto soprattutto ai turisti stranieri, e la scelta di località famose a livello internazionale hanno proprio lo scopo di smascherare i politicanti che parlano di natura ma nei fatti la uccidono».