Blitz degli animalisti: cartelloni del circo "oscurati" con manifesti sarcastici

«Nella notte tra il 6 e 7 ottobre, militanti del Movimento Centopercentoanimalisti hanno tappezzato la zona del centro commerciale “La Grande Mela” di Sona, “oscurando” alcuni cartelli circensi, e affisso manifesti sarcastici diretti a chi paga il biglietto per assistere alla sofferenza degli animali. Altri manifesti sono stati affissi davanti al Municipio di Sona e Verona Città».

Inizia così la nota diffusa dallo stesso gruppo, che rivendica quindi l'azione andata in scena tra martedì e mercoledì.





«Il circo Busnelli si attenderà questa settimana a Sona, dopo una "trionfale" tournèe nel rodigino. Ormai i circensi sono costretti a vagare per i più piccoli paesi delle zone più arretrate, dove riescono ancora a trovare un po' di pubblico negli strati meno evoluti della popolazione.

Restano sempre uguali le sofferenze degli animali tenuti in schiavitù, addestrati con la violenza, costretti ad esibirsi in esercizi assurdi. Anche le trasferte da un paese all'altro sono fonte di sofferenza e disagi per gli animali. Chi ama gli animali, chi ha coscienza, non va al circo; chi va al circo è complice degli aguzzini. NO al circo con animali».