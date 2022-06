Ita Airways nel mirino degli animalisti, blitz notturno all'aeroporto Catullo

Il 2 giugno scorso è partito il primo volo di Ita Airways che collega Roma a Buenos Aires, in Argentina. Ed il volo è stato operato con il nuovo Airbus A350, aereo che la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia ha dedicato a Roberto Baggio. L'ex calciatore ha presenziato al volo inaugurale ed ha dichiarato: «L'elemento che mi lega ad Ita Airways è l'attenzione ai giovani. Stiamo lavorando insieme ad un progetto che permetterà a giovani talenti di volare verso mete sempre più alte grazie ad un bando dedicato con la Fondazione Gilardi su progetti tra Italia e Argentina».

Progetti che però non interessano agli attivisti dell'associazione Centopercentoanimalisti, i quali hanno organizzato un blitz notturno all'aeroporto Valerio Catullo di Verona contro Ita Airways. Gli animalisti hanno appeso dei manifesti in cui si vede Baggio a caccia di anatre. È infatti nota la passione di Baggio per la caccia, una passione vista come un crimine dai militanti di Centopercentoanimalisti, che ad Ansa hanno spiegato: «La compagnia aerea Ita Airways nei giorni scorsi ha intitolato a Roberto Baggio il primo volo Roma-Buones Aires. L'ex giocatore ha preso l'occasione per recarsi in Argentina, dove possiede una ampia riserva di caccia, per ammazzare animali indifesi a piacimento. Ed è sorprendente che Baggio si dichiari buddista, nonostante sia un individuo che uccide animali per diletto».